Arsenal vs Manchester City: hora, fecha y dónde ver EN VIVO final de EFL Cup 2025-26

Arsenal enfrenta a Manchester City en Wembley con Piero Hincapié como protagonista en busca del título

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié está a un paso de hacer historia con Arsenal. Este domingo 22 de marzo de 2026, el conjunto londinense disputará la final de la EFL Cup 2025-26 frente a Manchester City, en un duelo a partido único que podría marcar el primer título del zaguero tricolor con los ‘Gunners’.

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El compromiso se jugará desde las 11:30 (hora de Ecuador) en el Estadio de Wembley, escenario de las grandes finales del fútbol inglés.

Lo que está en juego: el primer título de Hincapié

Este torneo representa una de las tres oportunidades de consagración que tiene Arsenal en la temporada, junto con la Premier League y la Champions League.

Arsenal es el líder de la Premier League 2025-26. EFE

Piero Hincapié, titular en Arsenal para la gran final

El equipo dirigido por Mikel Arteta llegará con lo mejor de su plantilla. Figuras como Declan Rice, Eberechi Eze y el propio Hincapié serán claves en el esquema titular.

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El ecuatoriano ha ganado protagonismo en la defensa y apunta a ser titular en un partido de alta exigencia.

La probable alineación de Arsenal sería: Kepa; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Trossard y Gyokeres.

Manchester City y sus estrellas: Haaland, Rodri y Doku

Enfrente estará un Manchester City que también llega con su equipo completo. Jugadores como Erling Haaland, Rodri y Jeremy Doku representan una amenaza constante para cualquier defensa.

El equipo dirigido por Pep Guardiola buscará imponer su jerarquía en una nueva final.

Manchester City busca levantar el título de la EFL Cup. EFE

¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Manchester City en Ecuador?

Para los aficionados en Ecuador, el partido se podrá ver EN VIVO a través de ESPN en televisión por cable y mediante la plataforma Disney+ Premium, tanto en su versión digital como en su canal de TV.

EFL Cup 2026: una final que puede marcar la carrera de Hincapié

La final de la EFL Cup no solo pone en juego un título, sino también la posibilidad de que Piero Hincapié levante su primer trofeo con Arsenal, consolidándose como uno de los ecuatorianos más destacados en el fútbol europeo actual.

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