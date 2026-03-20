Prefecto de Los Ríos niega tener dializadoras y responde a acusación de Daniel Noboa

Johnny Terán detalla la administración de los centros de hemodiálisis y revela deudas millonarias del IESS y el MSP

Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, afirma que él no posee ninguna empresa que brinde servicios de hemodiálisis.

Al prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, le sorprendieron las declaraciones que realizó el presidente Daniel Noboa la mañana del viernes 20 de marzo de 2026. El funcionario conversó con EXPRESO sobre las supuestas empresas dializadoras que el primer mandatario aseguró que le pertenecen.

El primer mandatario, Daniel Noboa, afirmó en una entrevista con una radio local de Guayaquil que se debe enfrentar la corrupción en el país. En ese espacio, aseguró: “¿Sabe cuál es la empresa que tiene las dializadoras más grandes en la provincia de Los Ríos? ¿Adivine de quién es? Del prefecto de Los Ríos”.

Terán Salcedo aseguró a EXPRESO que no posee ninguna empresa que brinde servicios de diálisis en Los Ríos, sino que, aclaró, que los centros médicos son de la Prefectura. El funcionario explicó que, en 2003, durante la administración provincial de Jorge Manuel Marún, el Gobierno provincial creó el Comité de la Unidad de Hemodiálisis de la Provincia de Los Ríos (DIAL-Ríos). Él llegó a la Prefectura en 2019.

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Origen y estructura de DIAL-Ríos

El estatuto de conformación se discutió y aprobó en dos sesiones realizadas el 5 y 6 de agosto de 2003 en Babahoyo, cantón de Los Ríos. Según el artículo 9, de la normativa, el directorio del Comité está integrado por representantes del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (Innfa), el Gobierno Provincial de Los Ríos, su Patronato de Ayuda Social, la Dirección Provincial de Salud y el Club de Leones de Babahoyo.

Actualmente, la integran la Prefectura de Los Ríos, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social y el Club de Leones. El organismo lo preside Terán, aunque aseguró que designó a Juan Acurio Romero como su delegado en el DIAL-Ríos.

La Prefectura indica que, por lo general, son los directores distritales del MSP quienes asisten a las reuniones del Comité; entre ellos: Juan Mite Cáceres, director distrital de Salud 12D01 y Evelin Bravo, coordinadora zonal 5 del MDH. Aunque “siempre mandan delegados”.

Bienes, funcionamiento y convenios

Terán afirmó que el 99 % de los bienes del Comité pertenece a la Prefectura de Los Ríos, ya que al inicio de su funcionamiento esa entidad aportó edificaciones, vehículos y mobiliario. “De ahí en adelante, ellos han sido autónomos”, sostuvo.

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El Comité de la Unidad de Hemodiálisis de la Provincia de Los Ríos presta servicios al Ministerio de Salud Pública (MSP), al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ispol). Estas entidades firmaron convenios para derivar pacientes, indicó.

Disputa por el control del directorio

La Prefectura de Los Ríos denunció que el gobernador Galo Lara intentó retirar a esa entidad la presidencia del directorio del Comité. Según su versión, en una sesión extraordinaria realizada en la Gobernación se nombró el 16 de diciembre de 2025 a Luis Palacios Hinojosa, delegado del Club de Leones de Babahoyo, pero esa designación fue declarada nula.

El boletín No. 22, emitido por la Gobernación de Los Ríos, se observa que la entidad saludó la designación y ratificó su respaldo a acciones para fortalecer el sistema de salud. No obstante, DIAL-Ríos, ese mismo día, emitió un comunicado en el que advirtió que ejercerá las acciones legales correspondientes.

Deudas y postura del prefecto

El prefecto aseguró que no le preocupa una eventual investigación o allanamiento en su contra. Agregó que no comprende esa actitud y que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adeuda al Comité $4 millones, mientras que el MSP mantiene una deuda similar.

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