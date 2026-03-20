Daniel Noboa señala al prefecto de Los Ríos por negocio de dializadoras en Ecuador

El presidente cuestionó vínculos del prefecto de Los Ríos con vializadoras y apuntó a conflictos de interés en el sector

Daniel Noboa cuestionó presuntos vínculos entre el prefecto de Los Ríos y empresas de vializadoras

El presidente Daniel Noboa lanzó una acusación directa que marcó la conversación al cuestionar la relación entre el prefecto de Los Ríos y una empresa de dializadoras. En un tono crítico, el mandatario puso sobre la mesa posibles conflictos de interés dentro de la gestión pública durante una entrevista en Radiocentro este 20 de marzo.

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“¿Sabes cuál es la empresa que tiene más grande de vializadoras de la provincia de Los Ríos? ¿Y de quién es? Adivine de quién es. Prefecto. El prefecto de Los Ríos (Johnny Terán Salcedo)”, dijo Noboa, dejando abierta la interrogante sobre la transparencia en el manejo de estos servicios.

A partir de esta afirmación, el presidente planteó dudas sobre la forma en que se han estructurado ciertos negocios vinculados al Estado. “¿A usted le parece que eso no es un signo de exclamación ahí o y de pregunta al mismo tiempo?”, añadió, enfatizando la gravedad del tema.

Cuestionamientos sobre conflicto de intereses en lo público

En ese sentido, Noboa vinculó este caso con un problema más amplio dentro del país: la necesidad de evitar que el Estado dependa de actores privados con posibles intereses cruzados. Según explicó, esto impacta directamente en la eficiencia de los servicios.

Por ello, insistió en que la solución pasa por fortalecer la inversión pública. “El problema es trabajando en inversión pública para que no sigamos cayendo en la red de dializadoras corruptas”, afirmó, sugiriendo que el modelo actual genera dependencia.

Además, el mandatario dejó entrever que estas prácticas podrían estar afectando la capacidad del Estado para responder a las necesidades ciudadanas. De esta manera, su declaración no solo apuntó a un caso puntual, sino a una estructura más amplia.

Contexto de reformas y lucha contra la corrupción

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Este señalamiento se dio en el marco de una entrevista más extensa en la que Noboa habló sobre reformas estructurales. Desde su perspectiva, el país enfrenta desafíos acumulados que requieren decisiones inmediatas.

“Esta vaina la resolvemos ahora a fondo o nunca”, expresó en otro momento, reflejando el sentido de urgencia con el que su gobierno dice abordar estos problemas.

Finalmente, la mención del prefecto se inscribe dentro de una narrativa más amplia del Ejecutivo, que busca posicionar la lucha contra la corrupción como eje central de su gestión, especialmente en áreas donde confluyen intereses públicos y privados.

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