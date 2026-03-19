Daniel Noboa ordena regreso militar a ExpoQuevedo y responde a prefecto de Los Ríos

Daniel Noboa ordena el retorno de militares a ExpoQuevedo en medio de polémica con prefecto de Los Ríos.

El presidente Daniel Noboa ordenó el regreso inmediato de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de ExpoQuevedo, en Quevedo, tras la controversia generada por su salida del recinto. La decisión se da luego del pronunciamiento del prefecto provincial, Johnny Terán, sobre la falta de responsabilidad en el hecho.

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“A todos los ecuatorianos: en este momento he dispuesto el regreso de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de ExpoQuevedo”, anunció el mandatario, precisando que la medida se ejecuta bajo el marco legal vigente. La disposición incluye la aplicación del artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

El jefe de Estado explicó que la presencia militar tendrá como objetivo principal garantizar la seguridad ciudadana en la provincia. “Con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y dar batalla a quienes intentan destruir nuestro país”, enfatizó en su mensaje difundido públicamente.

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El presidente también aclaró que la permanencia de los militares en el recinto ferial no será indefinida. “Esta requisición durará lo mismo que el estado de excepción”, indicó, en referencia a la medida vigente frente a la crisis de violencia en el país.

Además, sostuvo que los uniformados cumplirán funciones específicas de protección en la provincia de Los Ríos. “Nuestros soldados estarán allí para proteger la provincia de Los Ríos”, agregó, reforzando su postura de mantener una política de seguridad activa.

La decisión se produce en medio de un cruce de versiones entre el Ejecutivo y autoridades locales sobre las razones que motivaron la salida inicial de los militares del recinto, considerado estratégico dentro del control territorial.

Prefecto Johnny Terán había negado responsabilidad en salida militar

Previamente, el prefecto Johnny Terán Salcedo aseguró que la Prefectura de Los Ríos no tuvo ninguna participación en el retiro de las Fuerzas Armadas del recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo.

Terán explicó que el 31 de octubre de 2025 se aprobó un convenio para la construcción de un Centro de Exposiciones en ese espacio. “El Consejo Provincial de Los Ríos junto a alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, aprobó por unanimidad el convenio”, detalló.

Asimismo, recalcó que el proyecto aún no se ejecuta. “La obra fue licitada y adjudicada conforme a la ley” y “se encuentra actualmente en proceso de suscripción del contrato”, puntualizó, agregando que “no se ha iniciado intervención alguna” en el lugar.

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