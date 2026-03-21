Quito: exfuncionario se hacía pasar por inspector y cobraba por anular infracciones

Las autoridades confirmaron que el implicado formó parte del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano

Imagen referencial. El implicado colocaba sellos de sanción y folletos que simulaban notificaciones de sanción.

Un exfuncionario municipal fue aprehendido luego de que se determinara que presuntamente se hacía pasar por inspector para exigir dinero a ciudadanos, bajo la promesa de evitar supuestas sanciones en viviendas en construcción en Quito.

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La detención se logró luego de una investigación de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Policía Nacional, tras varias denuncias ciudadanas.

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Según las autoridades, el sospechoso acudía a inmuebles en obra, donde colocaba sellos de clausura y documentos que simulaban notificaciones oficiales. En estos papeles incluía un número telefónico; al contactarlo, ofrecía “gestionar” la anulación de las supuestas infracciones a cambio de dinero.

Al momento de su aprehensión, el hombre portaba uno de estos documentos falsificados. Posteriormente, durante el allanamiento a su vivienda, se encontraron más notificaciones fraudulentas y sellos con distintivos del Municipio de Quito, detalló la AMC.

El implicado fue parte del Cuerpo de Agentes de Control

Como antecedente, se confirmó que el implicado había formado parte del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, lo que le habría permitido replicar con mayor facilidad los formatos y procedimientos oficiales.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, advirtió que este tipo de conductas no serán toleradas. “Nadie puede utilizar el nombre del Municipio para engañar o extorsionar a la ciudadanía”, señaló, al tiempo que aseguró que continuarán los operativos conjuntos para evitar la impunidad.

Identifique al persona municipal

Desde la AMC se recordó que ningún trámite institucional implica pagos directos a inspectores o personal administrativo. Además, los funcionarios deben portar credenciales oficiales con código QR verificable, al igual que las notificaciones y sellos, que cuentan con mecanismos para confirmar su autenticidad.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión o suplantación de funciones a través del ECU 911 o en los canales oficiales de la entidad.

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