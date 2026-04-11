Comisión aprueba informe del Acuerdo comercial con Corea del Sur

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional sesionó este 11 de abril de 2026, de forma virtual, para aprobar el informe sobre el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre las repúblicas de Ecuador y Corea el Sur (SECA, por sus siglas en inglés).

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Por unanimidad, los diez integrantes de la mesa legislativa, entre ellos los oficialistas de Acción Democrática Nacional (ADN) y los correístas de la Revolución Ciudadana (RC), votaron a favor de la moción que presentó Xavier Ordóñez en la que se planteaba aprobar el informe.

Durante la sesión, la presidente de la Comisión, Lucía Jaramillo destacó que los asambleístas opositores hayan decidido apoyar la aprobación del informe del acuerdo, lo que permitirá que la "pitahaya, palmito, entre otros productos ecuatorianos, se dejen conocer en las perchas de Corea del Sur, país que tiene poder adquisitivo muy elevado".

Según Jaramillo, el convenio "traerá más producción para agricultores, mientras ellos nos ofrecerán tecnología, permitirá que pequeño agricultor pueda competir en mejores condiciones y que los productos se den a conocer en el mundo, no solo países hermanos como Colombia y Perú, generará más empleos".

Ahora el informe será remitido al presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien convocará a la sesión del Pleno, en donde los legisladores deberán decidir si ratifican el informe.