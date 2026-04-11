Accidente de tránsito en la Autopista General Rumiñahui deja heridos y cierre vial este 11 de abril

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Accidente en la Autopista General Rumiñahui deja 3 heridos este sábado 11 de abril en sector Armenia

Cierre vial entre Colegio Farina y puente 9 por choque de dos vehículos en sentido Valle-Quito

La mañana de este sábado 11 de abril de 2026 se registró una emergencia por un siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, específicamente en el sector Armenia 1, generando preocupación entre los conductores y el cierre parcial de esta importante vía.

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Tres personas heridas tras choque entre vehículos livianos

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Quito, el accidente involucró a dos vehículos livianos y dejó como resultado tres personas afectadas.

Entre los heridos se encuentran:

Una mujer de 58 años

Un hombre de 33 años

Dos de los afectados fueron atendidos en el lugar por personal paramédico de Bomberos, mientras que una tercera persona recibió atención por parte de la unidad de ambulancia Ayumed del peaje. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a distintas casas de salud para una evaluación más completa.

Cierre parcial de la vía en sentido Valle – Quito

Como consecuencia del siniestro, se dispuso el cierre de la autopista en el tramo comprendido entre el Colegio Farina y el puente 9, en sentido Valle de Los Chillos hacia Quito.

En las labores de atención y control del tránsito colaboraron:

Policía Nacional del Ecuador

Agencia Metropolitana de Tránsito

Unidad de ambulancia Ayumed

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación en este importante corredor vial.

Recomendaciones para conductores

Ante este tipo de emergencias, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a:

Conducir con precaución

Respetar los límites de velocidad

Mantener distancia entre vehículos

Cumplir con las leyes de tránsito

Cierre vial en Chimbacalle por siniestro

Este no fue el único incidente registrado en la capital. En el sur de Quito, específicamente en el sector de Chimbacalle, también se reportó un siniestro de tránsito que obligó al cierre total de la vía en la intersección de Benjamín Lastra y Pedro Carbo, en sentido sur-norte.

Este nuevo accidente generó complicaciones en la movilidad del sector, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y mantener precaución al circular.