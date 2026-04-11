Accidente de tránsito en Quito
Accidente de tránsito en la Autopista General Rumiñahui deja heridos y cierre vial este 11 de abril
Accidente en la Autopista General Rumiñahui deja tres heridos y provoca cierre vial en sentido Valle-Quito este sábado 11 de abril
Lo que debes saber
- Accidente en la Autopista General Rumiñahui deja 3 heridos este sábado 11 de abril en sector Armenia
- Cierre vial entre Colegio Farina y puente 9 por choque de dos vehículos en sentido Valle-Quito
La mañana de este sábado 11 de abril de 2026 se registró una emergencia por un siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, específicamente en el sector Armenia 1, generando preocupación entre los conductores y el cierre parcial de esta importante vía.
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Tres personas heridas tras choque entre vehículos livianos
De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Quito, el accidente involucró a dos vehículos livianos y dejó como resultado tres personas afectadas.
Entre los heridos se encuentran:
- Una mujer de 58 años
- Un hombre de 33 años
Dos de los afectados fueron atendidos en el lugar por personal paramédico de Bomberos, mientras que una tercera persona recibió atención por parte de la unidad de ambulancia Ayumed del peaje. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a distintas casas de salud para una evaluación más completa.
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Cierre parcial de la vía en sentido Valle – Quito
Como consecuencia del siniestro, se dispuso el cierre de la autopista en el tramo comprendido entre el Colegio Farina y el puente 9, en sentido Valle de Los Chillos hacia Quito.
En las labores de atención y control del tránsito colaboraron:
- Policía Nacional del Ecuador
- Agencia Metropolitana de Tránsito
- Unidad de ambulancia Ayumed
Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación en este importante corredor vial.
Recomendaciones para conductores
Ante este tipo de emergencias, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a:
- Conducir con precaución
- Respetar los límites de velocidad
- Mantener distancia entre vehículos
- Cumplir con las leyes de tránsito
Cierre vial en Chimbacalle por siniestro
Este no fue el único incidente registrado en la capital. En el sur de Quito, específicamente en el sector de Chimbacalle, también se reportó un siniestro de tránsito que obligó al cierre total de la vía en la intersección de Benjamín Lastra y Pedro Carbo, en sentido sur-norte.
Este nuevo accidente generó complicaciones en la movilidad del sector, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y mantener precaución al circular.