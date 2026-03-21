FOMO: por qué sientes que te pierdes todo y cómo dejar de sentirlo

El FOMO se volvió tendencia, pero la psicología advierte matices. Una especialista explica cuándo es real y cuándo no

El FOMO, señala la psicóloga Paola Cercado, puede influir en la autoestima y en la toma de decisiones

Hoy todo parece ser FOMO. No ir a una fiesta, perderse una salida o no seguir una tendencia basta para que el término aparezca en redes sociales. Pero, en realidad, no todo es FOMO.

El Fear of Missing Out (o miedo a perderse algo) describe una sensación vinculada a la inquietud de quedar fuera de experiencias que otros sí están viviendo. Aunque hoy es parte del lenguaje cotidiano, desde la psicología se advierte que su uso se ha extendido más allá de su significado real.

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“A ver si lo traducimos, pues es el miedo a perderse algo… pero este miedo perderme algo importante siempre existido. Toda la vida”, asegura la psicóloga clínica Paola Cercado . Más que un concepto nuevo, el FOMO es una emoción antigua que hoy encuentra en las redes sociales su principal amplificador.

Redes sociales: el escenario donde crece el FOMO

El impacto del FOMO no puede entenderse sin el contexto digital. Plataformas como Instagram, TikTok o Facebook exponen de forma continua momentos seleccionados de la vida de otros. Esto genera una percepción distorsionada: se comparan experiencias completas con fragmentos editados.

Las publicaciones muestran celebraciones, viajes o reuniones, pero rara vez los momentos incómodos o negativos. Esa selección refuerza la idea de que otros están viviendo mejor. “Porque visualmente podemos observar todo lo lindo, hermoso, precioso del evento que no pudo asistir”, indica Cercado. La consecuencia es una sensación de pérdida que no siempre corresponde a la realidad.

¿Se está usando mal el término FOMO? De concepto psicológico a palabra de moda

En redes sociales, el término FOMO se ha convertido en una etiqueta recurrente, muchas veces utilizada de forma ligera. Decir “me dio FOMO” por no asistir a un evento no siempre refleja un malestar real. En muchos casos, se trata de una expresión pasajera o una forma de sumarse a una tendencia.

Desde la psicología, la diferencia es clave: el FOMO implica un impacto emocional más profundo, relacionado con la identidad y el sentido de pertenencia. “No es una ansiedad social. Ok, yo lo veo más como algo de identidad y pertenencia”, manifiesta la especialista.

Cuando el término se usa indiscriminadamente, se corre el riesgo de minimizar experiencias que sí pueden afectar la salud mental.

Me da más FOMO lo de Fito que el Lollapalooza, mirá lo que te digo. — Joe Capurro (@JoeCapurro) March 15, 2026

FOMO y salud mental: lo que realmente está en juego

El FOMO no se limita a la idea de no estar en un lugar. Está relacionado con la percepción de exclusión y con la necesidad de pertenecer a un grupo. Esa sensación puede generar inseguridad, comparación constante e incluso afectar la autoestima.

“Empieza a tambalear también tu sentido de pertenencia”, dice la psicóloga. En algunos casos, también influye en la toma de decisiones. Personas que no desean asistir a un evento pueden hacerlo por presión social, lo que genera malestar posterior.

Todos los años me da fomo no ir al lolla solo xq no estoy en la parte "infantil" para poguear canciones q escuchaba de chiquita https://t.co/X7lOOWCwar — cann🤍 (@cann_espos) March 14, 2026

Claves para manejarlo de forma saludable

Frente a este escenario, Cercado recomienda enfocarse en el fortalecimiento personal más que en la comparación externa. Uno de los primeros pasos es aprender a establecer límites. Decir “no” sin culpa es una herramienta fundamental para priorizar el bienestar.

También es clave cuestionar el contenido que se consume en redes sociales y recordar que no refleja la realidad completa. Otro aspecto importante es trabajar la identidad personal: entender quién se es, qué se quiere y qué realmente importa.

“El primer bloqueo mental que tenemos frente a tomar una decisión… es el miedo. Pero lo que hay detrás del miedo solo es valentía”, enfatiza la psicóloga clínica.

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FOMO en jóvenes: una experiencia más intensa

En adolescentes y adultos jóvenes, el FOMO puede sentirse con mayor intensidad debido a su etapa de desarrollo emocional. La necesidad de pertenecer y de ser aceptado dentro de un grupo social es más fuerte, lo que hace que perderse un evento tenga mayor peso.

Por eso, se recomienda a padres y cuidadores prestar atención a estas señales y fomentar espacios de diálogo.

No todo es FOMO

El uso excesivo del término en redes sociales ha desdibujado su significado. No toda incomodidad por perderse algo es FOMO. A veces es comparación. Otras, presión social. Y en algunos casos, simplemente una preferencia personal. Diferenciar estas emociones es clave para no sobredimensionar el problema ni ignorarlo cuando realmente afecta.

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