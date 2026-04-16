Nueva ley en Ecuador: cómo se enseñará educación financiera a estudiantes

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La Ley de Educación Financiera pasó al Ejecutivo para su sanción. La normativa plantea varios cambios con los que se busca abordar la educación financiera desde las escuelas hasta las universidades. Estos son los lineamientos para su puesta en práctica.

Ministerio de Educación, a cargo de la nueva estrategia

La ley, que fue presentada e impulsada por el oficialista ADN, señala que la Autoridad Educativa Nacional y el ente rector de la política financiera y monetaria son los responsables de diseñar y ejecutar una estrategia nacional de educación financiera.

Es decir, el primer paso para su implementación será el diseño de dicha estrategia para su aplicación en escuelas, colegios y universidades. La ley deja claro que impartir educación financiera será una obligación y que esta enseñanza se implementará de manera paulatina.

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Eje de la preparación

El eje de la educación financiera que se impartirá a los estudiantes será el desarrollo de capacidades productivas, el emprendimiento y la inclusión económica. Esta será la base para consolidar el carácter estructural de este tema en el sistema educativo.

Un elemento clave es que la normativa define la educación financiera como un proceso integral que permite a la ciudadanía adquirir conocimientos, habilidades y valores para gestionar de manera responsable sus recursos.

El Pleno de la Asamblea fue el encargado de aprobar la nueva Ley de Educación Financiera.Cortesía: Asamblea/ Flickr

La formación en finanzas no se limitará a la educación formal. La ley también prevé la implementación obligatoria de programas de educación financiera dirigidos a grupos de atención prioritaria, zonas rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales.

Para este ámbito, la ley establece que los programas se realicen al menos una vez al año, sin fines comerciales y bajo principios de transparencia y protección al consumidor.

Estos son algunos de los cambios que plantea la Ley de Educación Financiera: