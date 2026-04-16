Educación financiera será obligatoria en Ecuador: ¿Qué cambia con aprobación de ley?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Asamblea aprueba Ley de Educación Financiera: será obligatoria en todos los niveles y suma formación en IA y prevención de fraudes.

Con 88 votos, la Asamblea da paso a la educación financiera obligatoria y ahora depende del Ejecutivo si veta o no la propuesta.

La nueva ley en Ecuador exigirá educación financiera desde la escuela hasta la educación superior.

La Ley de Educación Financiera fue aprobada en la Asamblea Nacional. La normativa plantea la obligatoriedad de abordar este tema en escuelas, colegios y universidades. Su aprobación se dio luego de que, la semana pasada, el texto regresara a la Comisión de Educación del Legislativo.

Cecilia Baltazar, presidenta de esa mesa legislativa, señaló en el Pleno del 15 de abril de 2026 que la normativa fue concebida con un enfoque de género. También aseguró que se tomó en cuenta la interculturalidad y las diferentes edades a las que está dirigida la enseñanza.

Cabe recordar que, tras varias observaciones, incluso de asambleístas de la bancada de ADN, Baltazar solicitó a la Presidencia de la Asamblea la suspensión del punto para incorporar los comentarios de las distintas fuerzas políticas, la semana pasada.

NO TE PIERDAS | Viviana Veloz cuestiona a Inés Manzano por apagones: "Lo improbable es que venga a rendir cuentas"

¿Qué ajustes se incluyeron para la aprobación final?

Entre otros aspectos, la Comisión de Educación incorporó en el informe definitivo la educación para prevenir fraudes electrónicos. Asimismo, el documento plantea la necesidad de iniciar capacitaciones en Inteligencia Artificial.

Comisión de Educación aprobó informe que impulsa educación financiera en aulas del país.Cortesía: Asamblea Nacional

Finalmente, otro cambio para alcanzar los votos fue que las entidades financieras públicas y privadas realicen esfuerzos para capacitar a grupos de atención prioritaria.

Lo que cambia con la aprobación de la ley

La ley fue aprobada con 88 votos, provenientes principalmente de la mayoría coordinada por ADN e independientes. Una vez más, el correísmo se opuso a una normativa impulsada por ADN. Cabe señalar que fue el asambleísta oficialista Juan Reyes quien promovió esta iniciativa.

Para que entre en vigencia, la ley deberá ser sancionada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Esto puede ocurrir directamente si no presenta ningún tipo de veto. Así, la normativa pasaría al Registro Oficial.

Estos son algunos de los cambios que implicará la aplicación de la normativa en todos los niveles del sistema educativo del país: