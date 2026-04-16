Papa León XIV condena en Camerún el uso de la fe para fines bélicos

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Durante su visita a Bamenda, una región de Camerún azotada por una década de guerra civil, el papa León XIV lanzó una dura crítica contra quienes instrumentalizan la religión y el nombre de Dios para justificar intereses militares, económicos y políticos. Desde la Catedral de San José, el pontífice lamentó la degradación de lo sagrado hacia objetivos que calificó como "sórdidos y tenebrosos", enfatizando que la paz no puede ser rehén de ambiciones de poder.

La presencia del obispo de Roma en esta zona del noroeste camerunés tiene una carga simbólica profunda. Desde 2016, el conflicto entre separatistas anglófonos y el Gobierno ha dejado un saldo de 6.500 fallecidos y medio millón de desplazados. León XIV no evitó señalar la responsabilidad de las figuras de mando en la prolongación del caos, afirmando que el mundo padece la destrucción provocada por unos pocos tiranos, mientras se sostiene gracias a la solidaridad de las mayorías.

El costo humano de la violencia

El panorama descrito por organismos internacionales como la ONU refuerza la urgencia del llamado papal: casi dos millones de personas en las regiones anglófonas requieren asistencia humanitaria y 250.000 niños han perdido el acceso a la educación por el cierre de escuelas. Ante esta realidad, el papa estadounidense elogió los movimientos ciudadanos conformados por cristianos y musulmanes que trabajan conjuntamente por la pacificación, señalándolos como un ejemplo necesario para otras zonas en conflicto.

Asimismo, reconoció la labor de las mujeres y religiosas que asisten a las víctimas traumatizadas por la violencia. En su intervención, denunció la asimetría financiera de la guerra, criticando que se destinen miles de millones de dólares a la devastación mientras escasean los recursos para la salud, la educación y la reconstrucción de las comunidades afectadas.

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Riqueza extractiva y pobreza extrema

La crítica pontificia también alcanzó a los sectores que lucran con la explotación de los bienes naturales. León XIV cargó contra quienes saquean los recursos de la tierra para reinvertir las ganancias en el mercado de armas, alimentando una espiral de inestabilidad. Esta denuncia cobra especial relevancia en Camerún, un país rico en petróleo y minerales donde, paradójicamente, el 26,7 % de la población vive en la pobreza, según cifras del Banco Mundial.

Para el pontífice, este escenario representa un "mundo al revés" y una distorsión de la creación que debe ser repudiada por cualquier conciencia ética. Sus palabras subrayan la contradicción entre la abundancia de recursos y la carencia de bienestar básico para la ciudadanía.

Tensiones diplomáticas en la gira africana

Esta escala en Camerún forma parte de una gira continental que inició en Argelia y continuará hacia Angola y Guinea Ecuatorial. No obstante, el viaje ha estado precedido por una fuerte tensión política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al papa de "débil contra el crimen" y cuestionó su política exterior tras sus constantes llamados al cese de hostilidades.

Pese a los ataques verbales desde Washington, el entorno papal ha ratificado que León XIV no retrocederá en su postura. El mensaje final en la catedral de Bamenda fue unívoco: un llamado a la acción conjunta entre religiosos y laicos para construir una paz duradera en territorios olvidados por la agenda global.