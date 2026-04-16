Tini confirma concierto en Guayaquil con su gira 'FUTTURA': conoce los detalles del tour

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tini Stoessel confirma conciertos en Quito y Guayaquil con tour FUTTTURA.

Guayaquil se suma al tour tras el anuncio inicial que solo incluía a Quito.

El show recorrerá las distintas etapas musicales de Tini.

Aún no se conoce la fecha de la preventa de las entradas.

La Triple T sorprendió a sus fanáticos guayaquileños al incluir a la Perla del Pacífico en su Tour FUTTURA, tras el anuncio oficial que solo contemplaba una fecha en Quito.

La actualización amplía su paso por el país en septiembre y responde a la alta demanda de fans que aclamaban que la argentina llegara a la Urbe Porteña

Dos destinos en Ecuador

Inicialmente, la gira Futtura solo incluía a Quito como único destino en Ecuador, lo que generó reacciones entre los fans de otras ciudades.

Sin embargo, tras la presión y expectativa del público, la artista sumó el pasado 15 de abril a Guayaquil, consolidando así dos shows en el país y ampliando el alcance de su gira en la región.

Un tour que recorre todas sus etapas



FUTTTURA ha sido presentado como un espectáculo que repasa la evolución artística de Tini, desde sus inicios en la exitosa serie Violetta hasta su consolidación en el pop latino.

El show combina música, narrativa visual y coreografías, con una puesta en escena de gran formato que incluye sus mayores éxitos.

Guayaquil, una parada clave para los fans

La inclusión de Guayaquil no solo responde a la demanda del público, sino que también posiciona a la ciudad como un punto clave dentro de la agenda de conciertos internacionales.

Para muchos fans, este anuncio evita traslados a otras ciudades y abre la posibilidad de vivir el espectáculo en su propia localidad.

Expectativa por la venta de entradas

Hasta el momento, no se han confirmado detalles sobre precios ni fechas exactas de venta de entradas para ninguno de los shows en Ecuador.

Se espera que la información oficial sea anunciada en los próximos días, lo que podría generar alta demanda considerando la popularidad de la artista en el país.

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