Remoción de Aquiles Álvarez: así quedó la nueva Comisión de Mesa

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Concejo de Guayaquil aprobó la nueva Comisión de Mesa que analizará la remoción de Aquiles Álvarez.

Arturo Escala, Ana Fuentes y Terry Álvarez integrarán la instancia.

El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó este jueves 16 de abril la nueva integración de la Comisión de Mesa que tramitará el proceso de remoción contra el alcalde Aquiles Álvarez. La moción fue presentada por la concejala Emily Vera durante la sesión.

La edil sustentó su pedido en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que establece que la autoridad cuestionada y la segunda autoridad del Municipio no pueden participar en la tramitación del proceso de remoción.

Emily Vera explicó que la denuncia está dirigida contra Aquiles Álvarez y que la composición original de la Comisión de Mesa incluía al alcalde, a la vicealcaldesa, Tatiana Coronel, y al concejal Terry Álvarez.

Por esta razón, la concejala propuso que Arturo Escala y Ana Fuentes reemplazaran al alcalde y a la alcaldesa subrogante para garantizar la pluralidad dentro de la comisión.

“En consecuencia, para dar inicio a que el Concejo adopte una decisión razonada acerca de la remoción del alcalde se requiere a otros miembros. Siendo que la denuncia está dirigida contra el alcalde y siendo que la composición de la mesa incluye al alcalde, alcaldesa subrogante y al concejal Terry Álvarez, quiero mocionar que en reemplazo del alcalde y alcaldesa subrogante se incorpore a Arturo Escala y la concejala Ana Fuentes”, manifestó Vera.

Durante la votación, Arturo Escala se abstuvo de respaldar su propia designación. “No voy a votar por mí, por eso dejo en libertad a la mesa que vote por mí”, expresó.

La nueva Comisión de Mesa quedó integrada por Arturo Escala, Ana Fuentes y Terry Álvarez.

Finalmente, el Concejo aprobó por mayoría esta nueva conformación, que será la encargada de revisar la denuncia presentada contra Aquiles Álvarez.

Cómo avanza el proceso de remoción

La conformación de la Comisión de Mesa marca el inicio formal del análisis del pedido de remoción contra el alcalde de Guayaquil. El pasado 9 de abril, la Secretaría del Concejo remitió a esta instancia una denuncia ciudadana que cuestiona la gestión de Aquiles Álvarez.

Además, las denuncias avanzaron luego de una nueva solicitud presentada por concejalas del Partido Social Cristiano (PSC).

Ana Chóez y Cinthia García enviaron un oficio a la Secretaría de la Comisión de Mesa para pedir información sobre el estado actual del proceso.

Las concejalas solicitaron detalles sobre el avance del trámite para garantizar la legalidad del proceso de remoción.

El documento fue dirigido al secretario de la Comisión de Mesa, Magno Marriott Barreto, e incluye cinco requerimientos relacionados con el desarrollo del trámite.