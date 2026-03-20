Préstamos quirografarios IESS 2026: errores que debes evitar al solicitarlo

Este 2026, los préstamos quirografarios del Biess ofrecen hasta 80 salarios básicos; evita estos errores al solicitarlos

El Biess ofrece préstamos rápidos con desembolso en hasta 72 horas hábiles para afiliados que eviten errores comunes.

Los préstamos quirografarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) se han consolidado como una de las alternativas más accesibles y rápidas para afiliados y jubilados del IESS. Con el aumento del Salario Básico Unificado (SBU) este 2026, los afiliados pueden acceder a montos de hasta 80 salarios básicos unificados, equivalentes a $38 560, con tasas de interés desde 6,5 % anual y plazos de hasta cinco años.

A pesar de lo atractivo del producto, cumplir con los requisitos no siempre garantiza la aprobación. Existen errores frecuentes que pueden dejar fuera a los solicitantes:

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No tener 12 aportaciones acumuladas. El sistema exige un mínimo de contribuciones para habilitar el trámite.

Mantener una solicitud de cesantía en curso. Este proceso bloquea de inmediato la posibilidad de pedir un préstamo.

Estar vinculado a un empleador en mora. Las deudas patronales con el IESS impiden el acceso al crédito.

Tener obligaciones pendientes con el IESS o el Biess. Créditos en mora o en trámite constituyen una causa directa de rechazo.

Portal web del Biess donde se gestionan los créditos hipotecarios y quirografarios. ARCHIVO EXPRESO

Requisitos para solicitar un préstamo quirografario

Ser afiliado activo o jubilado con pensión vigente del IESS.

Contar con fondos de reserva y/o cesantías como garantía real.

Tener mínimo 12 aportaciones registradas.

No estar vinculado a empleadores en mora ni pertenecer al Seguro Social Campesino.

No mantener créditos quirografarios o hipotecarios en trámite con obligaciones pendientes.

Tener datos personales y cuenta bancaria actualizados en el portal del Biess.

Los quirografarios, como ha publicado antes EXPRESO, destacan por su trámite simplificado y 100 % en línea, lo que permite gestionar todo desde casa sin necesidad de acudir a oficinas. Además, el Biess proyecta destinar más de $ 5.000 millones a este tipo de préstamos en 2026, lo que refleja la alta demanda de este producto financiero.

Características del préstamo

Monto máximo: $38 560 (80 salarios básicos unificados).

Tasa de interés: desde 6,5 % anual, con reajuste semestral.

Plazo máximo: 60 meses (5 años).

Desembolso: hasta 72 horas hábiles tras la aprobación.

Gestión: 100 % en línea desde el portal del Biess.

Cómo solicitarlo paso a paso

Ingresa al portal oficial del Biess con tu número de cédula y clave.

Verifica que tus datos personales y correo electrónico estén actualizados.

Utiliza el simulador de crédito para conocer tu monto disponible y la cuota mensual.

Selecciona “Préstamo quirografario”, confirma montos y plazo, y acepta los términos.

Envía la solicitud y espera la aprobación automática.

Si es aprobado, el dinero se depositará en tu cuenta registrada en hasta 72 horas hábiles.

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Cómo calcular cuánto te prestarán

El Biess ofrece una herramienta en línea que permite simular tu crédito según tu perfil, modificando el plazo de hasta 60 meses y el método de amortización (alemán o francés) que más te convenga. Solo necesitas ingresar al portal oficial: www.biess.fin.ec

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Con la proyección de más de $5 000 millones destinados a créditos quirografarios en 2026, este préstamo se mantiene como una opción para cubrir gastos imprevistos, saldar deudas o invertir en proyectos personales. Evitar los errores comunes y cumplir los requisitos es clave para no quedar fuera del beneficio.

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