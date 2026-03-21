Transporte en Machala este fin de semana: cómo operan buses con toque de queda

En El Oro, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas rige el toque de queda, de 23:00 a 05:00, hasta el 30 de marzo

Las cooperativas que operan en la terminal terrestre de Machala mantienen horarios ajustados para evitar circular entre las 23:00 y 05:00, cuando rige el toque de queda.

El transporte interprovincial en Machala continúa operando este fin de semana del 21 y 22 de marzo de 2026 bajo ajustes en sus horarios debido al toque de queda vigente en El Oro, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo.

A casi una semana de la implementación de la medida, las cooperativas de transporte mantienen las frecuencias reorganizadas, priorizando salidas en horarios diurnos y evitando la circulación durante la restricción, que rige desde las 23:00 hasta las 05:00.

En la Terminal Terrestre de Machala el flujo de pasajeros se mantiene constante, aunque con cambios en los hábitos de viaje. Muchos usuarios han optado por adelantar sus desplazamientos para evitar contratiempos durante la noche.

Personal operativo confirmó que la terminal continúa funcionando las 24 horas, pero sin salidas ni circulación de buses durante el horario restringido, en cumplimiento de las disposiciones oficiales.

Horario de salida de buses desde Machala por toque de queda

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Las rutas hacia diferentes destinos del país presentan variaciones. Por ejemplo, los viajes a Guayaquil mantienen salidas continuas hasta aproximadamente las 19:30, mientras que el último turno hacia Cuenca se realiza alrededor de las 22:10, siendo uno de los más cercanos al inicio del toque de queda.

En el caso de Quito y otras ciudades del norte del país, las frecuencias se concentran principalmente en la mañana, con salidas que van desde las 08:30 hasta primeras horas de la tarde, dependiendo de la cooperativa.

Algunas operadoras han reducido significativamente sus turnos. En rutas largas como Loja–Zamora–Yanzatza, el último bus continúa saliendo a las 17:30 para garantizar que la unidad no circule en horario restringido.

Otras cooperativas, en cambio, han optado por suspender temporalmente ciertos turnos nocturnos, especialmente aquellos que tradicionalmente operaban en la tarde o noche.

Cooperativas se quedaron con solo un turno diario

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María Ramón, de la cooperativa Zaracay, informó que los cambios han obligado a reorganizar la logística interna, desde la venta de boletos hasta la asignación de unidades y conductores.

En algunos casos, como rutas hacia Santo Domingo o la región costa, solo se mantiene un turno diario, lo que ha reducido la oferta para los usuarios y generado mayor demanda en horarios específicos.

También hay cooperativas que aún ajustan sus operaciones, especialmente aquellas que trabajaban principalmente en horarios nocturnos, las cuales han tenido que suspender momentáneamente la venta de boletos hasta redefinir sus itinerarios.

Pese a estas limitaciones, otras operadoras no han tenido mayores afectaciones, ya que sus frecuencias ya estaban establecidas en horarios diurnos.

Se recomienda comprar boletos con anticipación

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Yovani Quimí, director operativo de la Terminal Terrestre de Machala, reiteró que no existen salvoconductos para el transporte interprovincial, por lo que ninguna unidad puede circular durante el toque de queda.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones, incluyendo la retención del vehículo, conductor y pasajeros, además de multas para las cooperativas.

Asimismo, si una unidad no logra llegar a su destino antes de las 23:00, deberá detenerse en sitios autorizados, como terminales o estaciones de servicio, hasta que finalice la restricción.

Ante este escenario, se recomienda a los viajeros comprar sus boletos con anticipación y verificar directamente en boleterías los horarios actualizados.

Viajeros reprograman sus traslados en Machala

Durante esta primera semana del toque de queda se observó a pasajeros llegando con mayor anticipación a la terminal e incluso reprogramando sus viajes para horas de la mañana o primeras horas de la tarde.

Algunos ciudadanos señalaron que la medida, aunque necesaria por seguridad, ha generado incomodidades, especialmente para quienes realizan viajes largos o dependen de turnos nocturnos.

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