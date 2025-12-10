Expreso
sala VIP terminal terrestre de Guayaquil
La nueva sala de espera, de la Terminal Terrestre de Guayaquil, tiene capacidad para 120 personas.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Terminal de Guayaquil: Requisitos y costos para acceder a la nueva sala VIP

El espacio está en el primer piso de la terminal terrestre, ubicada en la avenida Benjamín Rosales, en el norte de la ciudad

En la Terminal Terrestre de Guayaquil, ubicada en el norte de la ciudad, se inauguró el lunes 8 de diciembre una sala especial de espera para pasajeros.

Se trata del Espacio VIP (Persona muy importante, por su traducción del inglés), adecuado en el primer piso de la terminal.

Con capacidad para 120 pasajeros, la sala servirá para que los viajeros esperen la salida de su bus en muebles con tela de secado rápido, antibacterial, resistente a ácidos y autoretardante al fuego.

La terminal se inauguró en 1964En 2007 se implementaron salas de espera en los niveles 1 y 2

El Municipio resaltó, en una publicación, que el espacio de 440,18 metros cuadrados se habilitó "mediante una inversión conjunta entre el sector público y privado".

¿Tiene costo la sala VIP de la terminal terrestre?

Internet gratuito y conectores para carga de equipos electrónicos están entre los beneficios de este espacio, destacó la Fundación Terminal Terrestre.

La entidad explicó a EXPRESO que no existe ningún requisito para utilizarlo y que el ingreso es libre, sin ningún costo ni límite de horario.

La sala conduce directamente a los andenes del 35 al 73, donde deberá presentar su boleto con el código QR para ingresar al área de buses.

En esta zona de la terminal funcionan rutas con diversos destinos. Los más comunes son Quito, Riobamba, General Villamil Playas, Milagro y Colimes.

"El usuario puede ingresar con su equipaje. Para paquetes y cargas más grandes o pesadas sugerimos siempre usar la Terminal de Carga y Encomiendas", señaló la administradora de la terminal.

