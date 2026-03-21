Ecuador elimina restricciones a bienes remanufacturados de EE.UU.: qué ingresará

El ART establece que Ecuador eliminará las restricciones para la importación de bienes industriales remanufacturados

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador informó este 21 de marzo de 2026 un nuevo detalle del Acuerdo Comercial Recíproco (ART, por sus siglas en inglés), firmado el 13 de marzo pasado, con Estados Unidos. Este convenio permite, entre otros, eliminar las restricciones para el ingreso de bienes industriales estadounidenses remanufacturados.

Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, informó este 21 de marzo en sus redes sociales que el Anexo III del acuerdo, dentro del apartado de compromisos específicos en bienes industriales, establece que Ecuador se compromete a eliminar las restricciones a la importación y los requisitos de licencias para productos remanufacturados y reacondicionados provenientes de Estados Unidos.

Esto implica que Ecuador deberá emitir una norma que exima a este tipo de bienes de cualquier limitación o permiso previo, facilitando su ingreso al mercado nacional.

Jaramillo precisa que el acuerdo establece que los bienes remanufacturados y reacondicionados son aquellos productos industriales que han sido revisados, reparados y sometidos a procesos de sustitución de partes desgastadas, lubricación, pintura y pruebas de funcionamiento, conforme a una normativa técnica que será definida.

¿Qué es un bien remanufacturado?

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La remanufactura es un proceso industrial que reconstruye productos usados mediante desensamblaje, sustitución de partes y pruebas técnicas, hasta devolverles una condición y desempeño similares a los de un bien nuevo, conforme a estándares internacionales como la norma ISO 8887:2017 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), y a criterios utilizados en el comercio exterior por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Jaramillo enfatiza que este compromiso no incluye productos como ropa usada ni vehículos usados. Así, la disposición se limita exclusivamente a bienes industriales que cumplen estándares técnicos y procesos de reacondicionamiento. Pero, ¿qué productos caben dentro de esta categoría?

¿Qué equipos remanufacturados se podrían importar desde EE.UU.?

Si bien el acuerdo no detalla los productos remanufacturados de EE.UU ingresarán a Ecuador, de acuerdo a su definición en esta categoría podría caber:

Electrodomésticos remanufacturados (refrigeradoras, lavadoras, microondas)

Celulares

Computadoras y laptops reacondicionadas con piezas nuevas

Impresoras

Televisores

Generadores de energía eléctrica para industrias o comercios

Motores industriales y bombas hidráulicas

Compresores de aire y otros

¿Qué implicaciones tiene la importación de equipos remanufacturados de EE.UU.?

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Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explica que la oferta de bienes remanufacturados es común en Estados Unidos. Pero, aclara que al tratarse de productos que cumplieron un proceso de producción diferente al tradicional-que implica contar con los estándares de calidad que tiene un bien que tiene todas sus piezas nuevas-, tienen precios bajos y cuentan con un etiquetado especial que lo diferencia.

En este sentido, Acosta Burneo señala que el ingreso de ciertos productos remanufacturados, como computadoras portátiles provenientes de Estados Unidos, permitiría a los consumidores acceder a estos bienes a precios más convenientes que los de equipos, que tienen todas sus piezas nuevas originales.

Sin embargo, en el caso de productos industriales que se fabrican en Ecuador, como línea blanca y otros artefactos, el ingreso de bienes remanufacturados de Estados Unidos representaría una desventaja, ya que sus menores precios serían difíciles de igualar.

ACUERDO DE COMERCIO RECÍPROCO ECUADOR - EE.UU:

Anexo III: Compromisos Específicos

Bienes Industriales

Artículo 2.1: Bienes Remanufacturados

Ecuador eliminará las restricciones a la importación y los requisitos de licencias sobre bienes remanufacturados y reacondicionados de los… — Luis Alberto Jaramillo (@LuisJaramilloOK) March 21, 2026

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