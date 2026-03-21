Marcela Aguiñaga: ¿se acerca a Centro Democrático? Esto dijo la prefecta

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó que evalúa a Centro Democrático como su principal opción política tras su salida de la Revolución Ciudadana, en medio de tensiones con el gobierno de Daniel Noboa.La declaración se dio durante una entrevista radial en FM Mundo, donde abordó su futuro electoral, la gestión vial y el impacto del invierno en la provincia. Aguiñaga explicó que, aunque no cuenta con un partido propio, ha recibido invitaciones de varias organizaciones políticas para buscar la reelección. “Dependo de la buena voluntad de otras organizaciones... una de ellas Centro Democrático”, afirmó.

La prefecta aclaró que su salida de la Revolución Ciudadana fue una decisión difícil tras 18 años de militancia política. Sin embargo, sostuvo que mantiene sus principios y causas, pese a no tener actualmente una estructura partidaria definida. “No tengo un vehículo propio... no he comprado un partido, no he alquilado un partido”, señaló durante la entrevista.Enfatizó que su prioridad ha sido la gestión provincial más que la definición electoral.

Aguiñaga también descartó haber considerado una alianza con el movimiento ADN o aspirar a la Alcaldía de Guayaquil. Indicó que su enfoque está en continuar en la Prefectura del Guayas, siempre que las condiciones políticas lo permitan. “Nunca he planteado ni he aspirado ser alcaldesa de Guayaquil”, aseguró con firmeza. Recalcó que su trabajo se centra en fortalecer el desarrollo del denominado Gran Guayaquil.

Futuro político de Marcela Aguiñaga en Guayas

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En medio del escenario electoral, la prefecta reconoció que existe un ambiente político tenso en la provincia.Sugirió que algunos actores buscan debilitar su gestión con miras a las próximas elecciones seccionales. “Se gana con la fuerza de los votos y no con la fuerza del poder”, expresó, defendiendo su postura democrática. También insistió en que su gestión se sustenta en obras y resultados concretos.

Sobre su relación con el Gobierno, Aguiñaga negó conflictos directos con el presidente Noboa. No obstante, dejó entrever diferencias con el ministro de Transporte por el manejo de proyectos viales. Afirmó que existe desinformación en torno a la ejecución del Quinto Puente y otros procesos técnicos.“Luque está desinformando o no le da toda la información al señor presidente”, sostuvo.

La prefecta explicó que los retrasos en obras responden a problemas técnicos heredados y no a incumplimientos. Mencionó fallas en estudios previos, interferencias eléctricas y dificultades en expropiaciones. A pesar de ello, aseguró que nunca se detuvieron los trabajos en los proyectos estratégicos. “Las obras de esta magnitud tienen complejidades que se resuelven en el ámbito técnico”, indicó.

Conflicto con el Gobierno por vías y concesiones

En cuanto a la polémica por concesiones viales, Aguiñaga defendió la extensión hasta 2054. Sostuvo que no se trata de un nuevo contrato, sino de la aplicación de cláusulas vigentes desde 1998. Argumentó que el modelo de concesión privada no es fallido, pero requiere ajustes en tarifas. “Lo que se paga en peajes no cubre los costos de operación y mantenimiento”, explicó.

También rechazó las acusaciones sobre la supuesta condonación de multas a concesionarias. Aseguró que legalmente no tiene facultad para perdonar sanciones económicas. Detalló que fue la justicia la que anuló dichas multas por falta de sustento legal. “Las autoridades en derecho público no tenemos facultad alguna para condonar”, enfatizó.

Aguiñaga cuestionó el manejo político de estas críticas y sugirió intereses electorales detrás. Consideró que el conflicto pudo resolverse con diálogo técnico entre instituciones. Sin embargo, señaló que no existió una coordinación constante con el ministerio. “Hubiera sido más fácil que el ministro se siente conmigo a resolver conflictos”, dijo.

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Sobre el toque de queda en Guayas, la prefecta respaldó la medida como un esfuerzo por mejorar la seguridad. Reconoció que ha generado afectaciones económicas, especialmente en sectores informales. No obstante, consideró necesario adaptarse para recuperar la tranquilidad ciudadana. “Todo lo que sea sumar a darle tranquilidad a la población debe ser apoyado”, manifestó.

Advirtió que la seguridad no se resuelve solo con detenciones, sino con acciones judiciales efectivas. Subrayó la importancia de una coordinación integral entre instituciones del Estado. Desde la prefectura, dijo, se ha apoyado con tecnología y vigilancia para la Policía Nacional. Recalcó que el problema requiere soluciones estructurales y no solo medidas coyunturales.

En relación con el invierno, Aguiñaga alertó sobre el agravamiento de las inundaciones en la provincia. Indicó que el cambio climático y el crecimiento desordenado agravan la situación cada año. Señaló que 19 de los 25 cantones del Guayas están en condición de vulnerabilidad. “Crecemos de manera desordenada... eso está pasándole la cuenta a la ciudadanía”, concluyó.

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