Daniel Noboa revela 72% de abastecimiento de medicinas y anuncia reformas en salud

Daniel Noboa informó que el abastecimiento de medicinas alcanza el 72% y anunció reformas urgentes en el sistema de salud.

El presidente Daniel Noboa aseguró que el sistema de salud pública en Ecuador registra un 72% de abastecimiento a nivel nacional, aunque reconoció que existen casos críticos con niveles mucho más bajos. Durante una entrevista en Radiocentro el 20 de marzo, expuso cifras y planteó medidas para enfrentar la situación.

“72% ¿Como promedio? Sí, a nivel nacional. Hay un caso dramático que no, pero es un caso que está ahí en 19%”, afirmó el mandatario al explicar que, aunque el promedio es relativamente alto, persisten hospitales con graves niveles de desabastecimiento. Esta cifra contrasta con la versión de la vicepresidenta de la República y encargada del MSP, María José Pinto, quien en una entrevista anterior señaló que el abastecimiento de medicinas se ubicaba en 54%.

En ese contexto, el mandatario también señaló que los problemas del sistema han obligado a tomar decisiones operativas inmediatas. “Hemos tenido que reestructurar también cuando hay alguna operación, cuando hay una emergencia, que vaya a otros hospitales”, indicó.

Reorganización del sistema ante problemas estructurales

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A medida que avanzó en su explicación, Noboa vinculó estas dificultades con factores que van más allá de la atención médica. Según dijo, existen elementos estructurales que afectan el funcionamiento de los hospitales.

“Por los mismos casos de corrupción que estamos teniendo en algunos hospitales y los cambios que hemos tenido que hacer”, explicó, al referirse a las razones detrás de la reorganización del sistema.

Sin embargo, también matizó su postura al recalcar que el problema principal es administrativo. “No es un tema médico, no es un tema de corrupción, es un tema administrativo”, sostuvo, al insistir en que la raíz del problema está en la gestión.

Nuevo modelo logístico y cooperación internacional

Frente a este panorama, el Gobierno impulsa un nuevo modelo logístico enfocado en la distribución de medicinas. Noboa detalló que este proceso se realiza con apoyo internacional.

“Estamos haciendo un marco logístico y de distribución. Eso lo estamos haciendo con Salog”, explicó, al mencionar a la empresa japonesa con más de 70 años de experiencia en manejo de inventarios médicos. Además, adelantó que se establecerán alianzas para mejorar la administración hospitalaria. “Estamos agarrando el ejemplo de la comunidad de Madrid y la comunidad de Valencia”, señaló, indicando que estos modelos serán adaptados al contexto ecuatoriano.

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Inversión y reformas para transformar el sistema

En paralelo, el presidente destacó el incremento en la compra de medicamentos como parte de la respuesta estatal. “Se ha comprado más de 15% más de medicinas que en el año 2025 en los primeros 3 meses”, afirmó. También mencionó un aumento significativo en el presupuesto destinado al sector. “Hemos asignado 300 millones de dólares más para eso”, dijo, al subrayar el esfuerzo financiero para mejorar el abastecimiento.

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