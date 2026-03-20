Hospital Guasmo Sur abre nuevas vacantes para profesionales de salud y administración

El Hospital General Guasmo Sur anunció el 19 de marzo la apertura de su proceso de reclutamiento y selección para reforzar su equipo de profesionales. El Ministerio de Salud Pública invitó a enfermeros, médicos y personal administrativo a postularse a través de la plataforma Encuentra Empleo.

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La convocatoria busca garantizar la calidad de los servicios asistenciales y administrativos del hospital en Guayaquil. “La incorporación de nuevos talentos potenciará más la calidad de nuestros servicios”, indicó el hospital en el comunicado oficial.

Cargos y salarios disponibles

Enfermero/a 3 – RMU $1,212 – 1 vacante

Médico/a especialista en Medicina Interna 1 – RMU $2,641 – 1 vacante

Médico/a general en funciones hospitalarias – RMU $1,676 – 3 vacantes

Médico/a especialista en Cirugía General 1 – RMU $2,641 – 2 vacantes

Auxiliar de Enfermería – RMU $824.80 – 1 vacante

Auxiliar Administrativo de Salud – RMU $659.84 – 1 vacante

Médico/a especialista en Anestesiología 1 – RMU $2,641 – 1 vacante

Laboratorista Clínico 1 – RMU $1,212 – 1 vacante

Tecnólogo Médico de Rehabilitación y Terapia Física 3 – RMU $1,212 – 1 vacante

Médico/a especialista en Gastroenterología 1 – RMU $2,641 – 1 vacante

Psicólogo/a Clínico/a 1 – RMU $1,212 – 1 vacante

Los profesionales interesados deben enviar su hoja de vida en formato PDF directamente en la plataforma oficial del Gobierno: encuentraempleo.trabajo.gob.ec. Quienes tengan alguna discapacidad deberán adjuntar el carnet del CONADIS para ser considerados en el proceso de selección.

Los postulantes que no cumplan con estas condiciones no podrán participar en la convocatoria. La institución enfatiza que el objetivo es reforzar la atención hospitalaria con personal altamente capacitado y comprometido.

Postulación y requisitos clave

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El proceso de selección permitirá al hospital contar con talento profesional en áreas críticas de la salud. Los cargos con mayores remuneraciones corresponden a médicos especialistas, alcanzando hasta $2,641 mensuales.

Por su parte, auxiliares y personal administrativo tienen remuneraciones desde $659,84, según su nivel y función. El hospital recuerda que la transparencia y la igualdad de oportunidades son principios fundamentales de esta convocatoria.

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