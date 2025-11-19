Vicepresidenta Pinto ordena diagnóstico "profundo" para corregir fallas en Salud

La vicepresidenta María José Pinto ordenó un análisis urgente del estado de hospitales, centros de salud, compras de medicinas y procesos internos, una medida que marca su primera decisión tras asumir las funciones del MSP el 18 de noviembre, luego de la salida de Jimmy Martin. La vicepresidenta dispuso levantar información inmediata para “tomar decisiones rápidas y responsables”. El diagnóstico incluirá abastecimiento, infraestructura y compras centralizadas. Con ello busca identificar fallas críticas y definir acciones rápidas en un sistema sanitario bajo presión..

Pinto precisó que el levantamiento de información abarcará centros de salud, abastecimiento de medicinas y procesos de compra. Su objetivo, dijo, es contar con datos reales para tomar decisiones rápidas. “Nuestro compromiso es claro: un sistema de salud eficiente, ágil y libre de corrupción”, señaló en un mensaje difundido la mañana del lunes.

Relevo tras cuatro meses de gestión de Jimmy Martin

La Presidencia confirmó la salida de Jimmy Martin, quien había asumido el Ministerio el 15 de julio y permaneció solo cuatro meses y tres días. Durante su periodo enfrentó un persistente desabastecimiento de medicamentos e integró el Consejo de Nacional de Salud Pública (Consap), desde donde supervisó la primera entrega de compras centralizadas.

El Gobierno enmarcó su reemplazo en un paquete de ajustes dirigido a mejorar la gestión pública, especialmente en sectores con fuerte presión ciudadana. La salud se convirtió en una de las áreas más observadas, no solo por la falta de medicamentos, sino por los procesos internos que siguen generando retrasos y opacidad.

Pinto asumirá el Consap y ordenará la casa interna

Con su designación, Pinto también pasará a liderar el Consap. Esa instancia coordina las compras del sistema sanitario y es clave para corregir fallas arrastradas por años. La vicepresidenta anticipó que trabajará con su equipo para “ordenar la casa” y prometió comunicar pronto las primeras decisiones.

Entre los desafíos inmediatos figuran reorganizar procesos administrativos, garantizar eficiencia en la distribución de insumos y restablecer la regularidad en la atención de hospitales y centros de salud. El diagnóstico urgente será la base para definir el nuevo rumbo del MSP en las próximas semanas.

