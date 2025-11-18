IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

La reciente decisión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de adelantar el pago de pensiones a jubilados el 14 de noviembre generó expectativas y confusión. Muchos asegurados pensaron que también se incluiría el décimo tercer sueldo, conocido como bono navideño. Sin embargo, la institución aclaró que solo se anticipó la pensión mensual y no el décimo tercero, que se entregará en diciembre, como lo establece la normativa vigente.

En el anuncio hecho el pasado 7 de octubre por la entonces ministra de Trabajo Ivonne Núñez, surgió la confusión en los jubilados sobre cuando recibirían el décimo. Esto llevó a que miles de personas esperaran un pago adicional antes de las fiestas de fin de año y de eventos comerciales como el Black Friday. No obstante, el IESS precisó que la ley prohíbe adelantar el décimo tercero a jubilados, a diferencia de lo que ocurre con servidores públicos, quienes sí recibieron el beneficio anticipado.

¿Qué se adelantó realmente en noviembre?

El 14 de noviembre, el IESS acreditó alrededor de 349 millones de dólares correspondientes a las pensiones de más de 700.000 jubilados en todo el país. Este pago se realizó seis días antes de la fecha habitual (20 de cada mes), con el objetivo de garantizar liquidez y apoyar la economía familiar en la recta final del año.

La medida fue parte de una política impulsada por el Gobierno para dinamizar el consumo interno. Sin embargo, el décimo tercer sueldo no fue parte de este adelanto, lo que generó reclamos y dudas en los beneficiarios. El IESS insistió en que mantiene su compromiso de realizar pagos puntuales y transparentes, pero siempre dentro del marco legal.

¿Por qué no se puede adelantar el bono navideño?

La normativa establece que el décimo tercer sueldo para jubilados debe pagarse en diciembre. Este beneficio, equivalente a una pensión adicional, se conoce como bono navideño y busca aliviar los gastos de fin de año.

Según explicó el IESS, no existe disposición legal que permita adelantar este pago a jubilados, a diferencia de los servidores públicos, quienes sí recibieron el décimo tercero hasta el 14 de noviembre por decisión del Ejecutivo.

La confusión se originó en un anuncio oficial que sugería la posibilidad de adelantar también el bono navideño a los jubilados. Sin embargo, el IESS aclaró que esto no era posible y que cualquier modificación requeriría una reforma legal.

Lo que deben esperar los jubilados en diciembre

El IESS confirmó que los jubilados recibirán su décimo tercer sueldo en diciembre de 2025, como se ha realizado normalmente. Este pago se sumará a la pensión mensual y tendrá que ser emitido antes del 24 de diciembre.

La institución recordó que el bono navideño es un derecho garantizado y que se entregará de manera puntual. Además, reiteró que los pagos adelantados de noviembre no afectan la programación regular de diciembre.

