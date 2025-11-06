Expreso
Referencial. El Décimo Tercer Sueldo o bono navideño será adelantado por el sector público y varias empresas privadas.
Referencial. El Décimo Tercer Sueldo o bono navideño será adelantado por el sector público y varias empresas privadas.canva

Décimo Tercer sueldo: Revisa aquí si tu empresa adelantará el bono navideño este año

Revisa el listado de empresas privadas que han confirmado el adelanto del décimo

El pasado 5 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa dispuso que las empresas del sector público adelantara el pago del Décimo Tercer Sueldo, o bono navideño, que generalmente se paga hasta el 24 de diciembre, para el 14 de noviembre.

Además, extendió la invitación a las empresas privadas para que se sumen a la iniciativa. Esta medida fue tomada para impulsar la economía, según el comunicado emitido. “Así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday”, comentó el presidente.

¿Cuáles son las empresas privadas confirmadas para adelantar el décimo tercer sueldo?

  • AC Bebidas Ecuador (ACBE)

  • Adheplast
  • Aekia
  • Almacenes Juan Eljuri
  • Amazonashot Hotelería
  • Organizaciones y Turismo Inmobiliaria Piedra Huasi
  • Andigrain
  • Andinave
  • Andipuerto Guayaquil
  • Anditrade
  • Artesa
  • Asiauto
  • Avícola San Isidro
  • Aymesa
  • Banco Amazonas
  • Banco Bolivariano
  • Banco de la Producción (Produbanco)
  • Banco del Austro
  • Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
  • Banco del Pacífico
  • Bebidas Arca Continental Ecuador (Arcador)
  • Cargo-Mar Servicios (Cargomar)
  • Cartones Nacionales (Cartopel)
  • Centro Cerámico Cermosa
  • Cerámica Andina
  • Cerámica Rialto
  • Cervecería Nacional
  • Cielectronicsec
  • Comercial Etatex
  • Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel-Claro)
  • Consuplast
  • Contecon Guayaquil
  • Convector
  • Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare)
  • Dilicsur
  • EcuaAuto
  • Ecuabulk
  • Ecuacyclo
  • Ecuawagen
  • Eclipsoft
  • Embotelladora Azuaya
  • Embutidos de Carne de los Andes (Embuandes)
  • Eurovehículos
  • General Motors del Ecuador
  • Gerardo Ortiz e Hijos
  • Graiman
  • Hormigones y Pisos (Hormipisos)
  • Imporexpor Euroferro
  • Impubli
  • Industria Cartonera Palmar
  • Industria de Soldaduras y Metales (Insomet)
  • Industriales Alimenticias Ecuatorianas (Inalecsa)
  • Industrias Lácteas Toni
  • Industrias Motorizadas (Indumot)
  • Industrial Pesquera Santa Priscila
  • Keramikos
  • La Fabril
  • Las Fragancias
  • Metrocar
  • Motricentro
  • Nature’s Sunshine Products del Ecuador
  • Negocios Automotrices Neohyundai
  • Nintanga
  • Nirsa
  • Omnilife del Ecuador
  • Pacificlink
  • Pancorpan
  • Phytopharma
  • Plastiazuay
  • Plásticos Ecuatorianos
  • Plásticos Rival
  • Provefrut
  • Quito Motors
  • Radiocontrol Electronics
  • Restaurantes Entretenimiento y Servicios (Ress)
  • Seguros Unidos
  • Sintecuero
  • Soluciones Ambientales Totales Sambito
  • Suramericana de Motores (Motsur)
  • Televisión Ecuatoriana Telerama
  • Terminal Logístico Durán
  • Tiendec
  • Transporte Trainhco

18 cuerpos de bomberos en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Machala también confirmaron el pago adelantado.

Si tu empresa no aparece en el listado difundido por el Ministerio de Trabajo, puedes preguntar de forma directa en el departamento de Recursos Humanos o revisar el correo o comunicados internos, debido a que no existe una plataforma en la que se consulte si cada trabajador recibirá el adelanto o no.

¿Cómo calcular el bono navideño?

Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el cálculo de uno de los beneficios laborales más importantes en el país, el Ministerio de Trabajo ha habilitado una calculadora en su sitio web oficial que permitirá a los trabajadores calcular de manera sencilla y precisa su décimo tercer sueldo.

CALCULA AQUÍ: calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero

El décimo será adelantado en el sector público.
El décimo será adelantado en el sector público.canva

