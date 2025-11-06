Décimo Tercer sueldo: Revisa aquí si tu empresa adelantará el bono navideño este año

Revisa el listado de empresas privadas que han confirmado el adelanto del décimo

Referencial. El Décimo Tercer Sueldo o bono navideño será adelantado por el sector público y varias empresas privadas.

El pasado 5 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa dispuso que las empresas del sector público adelantara el pago del Décimo Tercer Sueldo, o bono navideño, que generalmente se paga hasta el 24 de diciembre, para el 14 de noviembre.

Además, extendió la invitación a las empresas privadas para que se sumen a la iniciativa. Esta medida fue tomada para impulsar la economía, según el comunicado emitido. “Así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday”, comentó el presidente.

¿Cuáles son las empresas privadas confirmadas para adelantar el décimo tercer sueldo?

AC Bebidas Ecuador (ACBE)

Adheplast

Aekia

Almacenes Juan Eljuri

Amazonashot Hotelería

Organizaciones y Turismo Inmobiliaria Piedra Huasi

Andigrain

Andinave

Andipuerto Guayaquil

Anditrade

Artesa

Asiauto

Avícola San Isidro

Aymesa

Banco Amazonas

Banco Bolivariano

Banco de la Producción (Produbanco)

Banco del Austro

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Banco del Pacífico

Bebidas Arca Continental Ecuador (Arcador)

Cargo-Mar Servicios (Cargomar)

Cartones Nacionales (Cartopel)

Centro Cerámico Cermosa

Cerámica Andina

Cerámica Rialto

Cervecería Nacional

Cielectronicsec

Comercial Etatex

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel-Claro)

Consuplast

Contecon Guayaquil

Convector

Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare)

Dilicsur

EcuaAuto

Ecuabulk

Ecuacyclo

Ecuawagen

Eclipsoft

Embotelladora Azuaya

Embutidos de Carne de los Andes (Embuandes)

Eurovehículos

General Motors del Ecuador

Gerardo Ortiz e Hijos

Graiman

Hormigones y Pisos (Hormipisos)

Imporexpor Euroferro

Impubli

Industria Cartonera Palmar

Industria de Soldaduras y Metales (Insomet)

Industriales Alimenticias Ecuatorianas (Inalecsa)

Industrias Lácteas Toni

Industrias Motorizadas (Indumot)

Industrial Pesquera Santa Priscila

Keramikos

La Fabril

Las Fragancias

Metrocar

Motricentro

Nature’s Sunshine Products del Ecuador

Negocios Automotrices Neohyundai

Nintanga

Nirsa

Omnilife del Ecuador

Pacificlink

Pancorpan

Phytopharma

Plastiazuay

Plásticos Ecuatorianos

Plásticos Rival

Provefrut

Quito Motors

Radiocontrol Electronics

Restaurantes Entretenimiento y Servicios (Ress)

Seguros Unidos

Sintecuero

Soluciones Ambientales Totales Sambito

Suramericana de Motores (Motsur)

Televisión Ecuatoriana Telerama

Terminal Logístico Durán

Tiendec

Transporte Trainhco

18 cuerpos de bomberos en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Machala también confirmaron el pago adelantado.

¿El bono navideño es el último beneficio obligatorio de 2025? Esto debes saber Leer más

Si tu empresa no aparece en el listado difundido por el Ministerio de Trabajo, puedes preguntar de forma directa en el departamento de Recursos Humanos o revisar el correo o comunicados internos, debido a que no existe una plataforma en la que se consulte si cada trabajador recibirá el adelanto o no.

¿Cómo calcular el bono navideño?

Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el cálculo de uno de los beneficios laborales más importantes en el país, el Ministerio de Trabajo ha habilitado una calculadora en su sitio web oficial que permitirá a los trabajadores calcular de manera sencilla y precisa su décimo tercer sueldo.

CALCULA AQUÍ: calculadoras.trabajo.gob.ec/tercero

El décimo será adelantado en el sector público. canva

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO