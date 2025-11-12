Décimo tercer sueldo: qué hacer si no lo recibes hasta el 14 de noviembre

El décimo tercer sueldo debe pagarse hasta el 14 de noviembre en el sector público. Conoce qué hacer si no lo recibes

Trabajadores públicos deben recibir el décimo tercer sueldo hasta el 14 de noviembre, según el decreto del presidente Daniel Noboa.

El décimo tercer sueldo, conocido también como bono navideño, es un ingreso esperado por miles de trabajadores en Ecuador. Sin embargo, este 2025, no todos lo recibirán al mismo tiempo. Mientras que el sector público está obligado a pagarlo hasta el 14 de noviembre, las empresas privadas tienen más margen y pueden hacerlo hasta el 24 de diciembre, como lo establece la ley.

¿Por qué hay dos fechas de pago del décimo tercer sueldo?

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso que los empleados del sector público reciban el bono antes del 14 de noviembre, con el objetivo de dinamizar la economía y adelantar las compras navideñas.

Aunque el mandatario invitó a las empresas privadas a sumarse a esta medida, la adhesión no es obligatoria. Por eso, si trabajas en una empresa privada que no adoptó la iniciativa, tu décimo tercer sueldo podría llegar recién en diciembre, sin que eso signifique un incumplimiento.

El décimo tercer sueldo o bono navideño es un derecho laboral que beneficia a miles de ecuatorianos. CANVA

¿Qué pasa si eres empleado público y no recibes el pago a tiempo?

Si trabajas en el sector público y no te han pagado el décimo tercer sueldo hasta el 14 de noviembre, puedes presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

El organismo está autorizado para recibir reclamos de trabajadores que no han recibido este beneficio en el plazo establecido por el decreto presidencial.

Cómo denunciar el incumplimiento del décimo tercer sueldo

Existen dos formas de hacerlo:

En línea

Puedes ingresar al Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo y llenar el formulario con tus datos personales, la información de tu empleador y los detalles del caso.

De manera presencial

También puedes acercarte a la dirección provincial del Ministerio de Trabajo más cercana y presentar la denuncia en ventanilla.

Deberás llevar tu cédula de identidad, información de la empresa o institución y un croquis del lugar de trabajo o notificación.

Sector privado: plazo hasta el 24 de diciembre

Si trabajas en una empresa privada, tu empleador tiene hasta el 24 de diciembre para depositarte el décimo tercer sueldo, según el artículo 111 del Código de Trabajo.

Si la fecha pasa y no has recibido el pago, puedes seguir el mismo proceso de denuncia ante el Ministerio.

