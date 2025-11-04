Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

Conoce qué empresas y cuerpos de bomberos en Ecuador pagarán el décimo tercer sueldo en noviembre 2025

El bono navideño o décimo tercer sueldo, un ingreso adicional para los trabajadores en la temporada de fin de año.

Este noviembre, algunos trabajadores en Ecuador recibirán de manera anticipada el décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño, correspondiente a la doceava parte de las remuneraciones percibidas entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso.

Por ley, este pago se realiza en diciembre, pero este año el Gobierno anunció que ciertos sectores podrán cobrarlo desde el 14 de noviembre, mientras que el sector privado podrá adelantarlo de forma voluntaria. La fecha límite de pago para todos sigue siendo el 24 de diciembre.

Sectores que recibirán el pago anticipado

Según el Ministerio del Trabajo, los trabajadores del sector público y de algunas empresas privadas están incluidos en el adelanto. El Ministerio estima que unos 300.000 empleados del sector privado podrían beneficiarse si sus empleadores deciden adelantar el pago.

El décimo tercer sueldo es un apoyo financiero adicional durante la temporada navideña. CANVA

Empresas que pagarán el décimo tercer sueldo en noviembre

Estas son las 84 empresas que han registrado, hasta el momento, el pago del bono navideño en noviembre:

AC Bebidas Ecuador (ACBE), Adheplast, Aekia, Almacenes Juan Eljuri, Amazonashot Hotelería Organizaciones y Turismo Inmobiliaria Piedra Huasi, Andigrain, Andinave, Andipuerto Guayaquil, Anditrade, Artesa, Asiauto, Avícola San Isidro, Aymesa, Banco Amazonas, Banco Bolivariano, Banco de la Producción (Produbanco), Banco del Austro, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco del Pacífico, Bebidas Arca Continental Ecuador (Arcador), Cargo-Mar Servicios (Cargomar), Cartones Nacionales (Cartopel), Centro Cerámico Cermosa, Cerámica Andina, Cerámica Rialto, Cervecería Nacional, Cielectronicsec, Comercial Etatex, Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel-Claro), Consuplast, Contecon Guayaquil, Convector, Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare), Dilicsur, EcuaAuto, Ecuabulk, Ecuacyclo, Ecuawagen, Eclipsoft, Embotelladora Azuaya, Embutidos de Carne de los Andes (Embuandes), Eurovehículos, General Motors del Ecuador, Gerardo Ortiz e Hijos, Graiman, Hormigones y Pisos (Hormipisos), Imporexpor Euroferro, Impubli, Industria Cartonera Palmar, Industria de Soldaduras y Metales (Insomet), Industriales Alimenticias Ecuatorianas (Inalecsa), Industrias Lácteas Toni, Industrias Motorizadas (Indumot), Industrial Pesquera Santa Priscila, Keramikos, La Fabril, Las Fragancias, Metrocar, Motricentro, Nature’s Sunshine Products del Ecuador, Negocios Automotrices Neohyundai, Nintanga, Nirsa, Omnilife del Ecuador, Pacificlink, Pancorpan, Phytopharma, Plastiazuay, Plásticos Ecuatorianos, Plásticos Rival, Provefrut, Quito Motors, Radiocontrol Electronics, Restaurantes Entretenimiento y Servicios (Ress), Seguros Unidos, Sintecuero, Soluciones Ambientales Totales Sambito, Suramericana de Motores (Motsur), Televisión Ecuatoriana Telerama, Terminal Logístico Durán, Tiendec, Transporte Trainhco.

Cuerpos de bomberos que también recibirán el décimo

Además de las empresas, 18 cuerpos de bomberos han registrado el pago del décimo tercer sueldo en noviembre:

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Babahoyo, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, Cuerpo de Bomberos de Cañar, Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, Cuerpo de Bomberos de Francisco de Orellana, Cuerpo de Bomberos de Guaranda, Cuerpo de Bomberos de Ibarra, Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio, Cuerpo de Bomberos de Latacunga, Cuerpo de Bomberos de Loja, Cuerpo de Bomberos de Morona, Cuerpo de Bomberos de Pastaza, Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala.

Cómo calcular tu décimo tercer sueldo

El Ministerio del Trabajo ofrece una calculadora en línea para que los trabajadores puedan estimar el monto que les corresponde según sus salarios y meses trabajados. Por norma, el pago debe realizarse en una sola entrega, salvo que el trabajador haya solicitado mensualizar el beneficio. El incumplimiento puede generar sanciones a los empleadores.

