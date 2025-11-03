¿Qué pasará con tu número y plan Movistar tras la compra de Tigo en Ecuador?

Tigo compró Movistar en Ecuador: conoce qué pasará con tu número, plan y beneficios tras el cambio de marca en el país

Clientes de Movistar podrán conservar su número y plan con la llegada de Tigo a Ecuador.

La noticia de que Tigo compró Movistar en Ecuador ha generado una gran pregunta entre los usuarios: ¿voy a perder mi número o cambiar mi plan? La respuesta corta es no. Si tienes una línea Movistar, tu número y tus beneficios se mantienen igual, aunque pronto empezarás a ver el logo de Tigo en lugar del de Movistar.

Te invitamos a leer | Agricultores de arroz inician nuevo ciclo con esperanza de mejores precios

Tu número y tu plan Movistar seguirán funcionando igual

Los más de 5 millones de usuarios que Movistar tenía en Ecuador no deberán hacer ningún trámite.

Tigo confirmó que los planes prepago, pospago y corporativos continuarán sin cambios, al igual que los precios, beneficios y la vigencia de los contratos actuales.

Esto significa que podrás seguir usando tu mismo chip, número y servicios como siempre. El cambio será principalmente visual: un nuevo nombre, nuevos colores y una nueva marca en las comunicaciones y puntos de atención.

Los planes Movistar se mantendrán sin cambios tras la llegada de Tigo a Ecuador. CANVA

RELACIONADAS Milei impulsará una reforma laboral que ya genera el rechazo sindical en Argentina

¿Por qué Tigo llega a Ecuador?

La entrada de Tigo al país se da tras la compra de Telefónica Ecuador (Otecel S.A.), que operaba las marcas Movistar y Tuenti. La operación, valuada en $ 380 millones, fue anunciada en junio y se concretó oficialmente el 30 de octubre de 2025.

Con esta adquisición, la multinacional Millicom International Cellular, dueña de Tigo, se adueña de la operación móvil de Movistar en Ecuador y amplía su presencia en América Latina, donde ya opera en Colombia, Paraguay, Bolivia y Panamá.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.