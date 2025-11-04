Esta es la lista actualizada de bonos del gobierno en Ecuador y cómo obtenerlos

Conoce la lista completa de bonos activos en Ecuador. Descubre quiénes son elegibles, los requisitos y cómo acceder

Los bonos sociales se mantienen activos en Ecuador para cubrir necesidades básicas y gastos de emergencia.

El Gobierno de Ecuador mantiene una serie de bonos y ayudas económicas dirigidas a familias, adultos mayores, personas con discapacidad y emprendedores que se han visto afectados por distintos eventos. Estas medidas buscan brindar respaldo económico a sectores vulnerables.

A continuación, un resumen de los bonos activos y cómo acceder a ellos.

Te invitamos a leer | Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

Bono 'Firmes con Noboa'

El Bono Firmes con Noboa, presentado el 27 de octubre, entrega $ 1.000 a comerciantes, emprendedores y trabajadores del transporte y turismo afectados por cierres de vías y protestas en las provincias de Carchi, Imbabura y el norte de Pichincha.

Requisitos y proceso:

El registro se realiza únicamente mediante visitas domiciliarias de personal acreditado. No existen formularios digitales ni enlaces de inscripción. Los beneficiarios deben presentar cédula de identidad y, si aplica, RUC o RISE. Se requiere demostrar residencia o negocio en las zonas afectadas y registrar pérdidas económicas mediante facturas, registros o evidencia fotográfica.

RELACIONADAS Ecuador avanza hacia una política agroindustrial con respaldo de la Unión Europea

Estos son los bonos y pensiones activas en Ecuador

Bono de Contingencias

Es una transferencia monetaria única para personas o familias en situación de pobreza o extrema pobreza que enfrenten situaciones que pongan en riesgo su sustento o vivienda, como:

Desastres naturales e incendios.

Atención humanitaria por desaparición de niños, niñas o adolescentes.

Gastos de sepelio por fallecimiento de la persona que genera ingresos familiares, por accidentes, muertes violentas o fallecimientos en hospitales públicos.

Situaciones extremas de protección especial.

El monto corresponde al 50% de la canasta familiar vital del mes del evento, entregado de manera emergente y excepcional.

Los bonos y pensiones activas en Ecuador buscan mejorar la calidad de vida de distintos grupos de la población. CANVA

RELACIONADAS Agricultores de arroz inician nuevo ciclo con esperanza de mejores precios

Bono de Desarrollo Humano

Transferencia mensual de $ 55, dirigida a familias en situación de pobreza o extrema pobreza registradas en el Registro Social vigente.

Aplica a personas que no cuentan con seguridad social contributiva, excepto Seguro Social Campesino o Trabajo no Remunerado en el Hogar.

Preferencia a mujeres jefas de hogar, cónyuges o responsables de compras familiares, con edad entre 18 y 64 años.

Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable

Transferencias mensuales entre $ 55 y $ 150, según la composición del núcleo familiar.

Dirigido a familias con hijos menores de 18 años que no accedan a seguridad social contributiva.

Condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en educación y salud.

Preferencia a mujeres jefas de hogar, cónyuge o responsable del hogar, de 18 a 64 años.

RELACIONADAS La actividad manufacturera china frenó su avance en octubre de 2025

Bono Joaquín Gallegos Lara

Transferencia mensual de $ 240 destinada a mejorar la atención y cuidado de personas con discapacidad grave, muy grave o completa, niños, niñas y adolescentes con VIH-SIDA, y casos de doble vulnerabilidad según el Registro Social.

El bono se entrega al cuidador responsable o a la persona que pueda representarse legalmente.

Pensión Mis Mejores Años

Transferencia mensual de $ 100, dirigida a adultos mayores de 65 años que no cuenten con cobertura de seguridad social contributiva.

Pensión para Adultos Mayores

Bono mensual de $ 50 para personas de 65 años en adelante que no tengan seguridad social contributiva.

Pensión para Personas con Discapacidad

Transferencia mensual de $ 50 destinada a personas con discapacidad igual o mayor al 40% según criterios del Ministerio de Salud Pública.

No aplica para quienes reciben seguridad social contributiva ni el Bono Joaquín Gallegos Lara.

Pensión Toda una Vida

Bono mensual de $ 100, dirigido a personas con discapacidad igual o superior al 40%, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y gastos relacionados con su condición.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) administra estas ayudas, que suman 15 tipos de bonos activos en todo el país. Para acceder a ellos, es fundamental cumplir con los requisitos de cada programa y mantener los datos actualizados en el Registro Social.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.