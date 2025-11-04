Esta es la lista actualizada de bonos del gobierno en Ecuador y cómo obtenerlos
Conoce la lista completa de bonos activos en Ecuador. Descubre quiénes son elegibles, los requisitos y cómo acceder
El Gobierno de Ecuador mantiene una serie de bonos y ayudas económicas dirigidas a familias, adultos mayores, personas con discapacidad y emprendedores que se han visto afectados por distintos eventos. Estas medidas buscan brindar respaldo económico a sectores vulnerables.
A continuación, un resumen de los bonos activos y cómo acceder a ellos.
Bono 'Firmes con Noboa'
El Bono Firmes con Noboa, presentado el 27 de octubre, entrega $ 1.000 a comerciantes, emprendedores y trabajadores del transporte y turismo afectados por cierres de vías y protestas en las provincias de Carchi, Imbabura y el norte de Pichincha.
- Requisitos y proceso:
- El registro se realiza únicamente mediante visitas domiciliarias de personal acreditado.
- No existen formularios digitales ni enlaces de inscripción.
- Los beneficiarios deben presentar cédula de identidad y, si aplica, RUC o RISE.
- Se requiere demostrar residencia o negocio en las zonas afectadas y registrar pérdidas económicas mediante facturas, registros o evidencia fotográfica.
Estos son los bonos y pensiones activas en Ecuador
Bono de Contingencias
Es una transferencia monetaria única para personas o familias en situación de pobreza o extrema pobreza que enfrenten situaciones que pongan en riesgo su sustento o vivienda, como:
- Desastres naturales e incendios.
- Atención humanitaria por desaparición de niños, niñas o adolescentes.
- Gastos de sepelio por fallecimiento de la persona que genera ingresos familiares, por accidentes, muertes violentas o fallecimientos en hospitales públicos.
- Situaciones extremas de protección especial.
El monto corresponde al 50% de la canasta familiar vital del mes del evento, entregado de manera emergente y excepcional.
Bono de Desarrollo Humano
Transferencia mensual de $ 55, dirigida a familias en situación de pobreza o extrema pobreza registradas en el Registro Social vigente.
- Aplica a personas que no cuentan con seguridad social contributiva, excepto Seguro Social Campesino o Trabajo no Remunerado en el Hogar.
- Preferencia a mujeres jefas de hogar, cónyuges o responsables de compras familiares, con edad entre 18 y 64 años.
Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable
Transferencias mensuales entre $ 55 y $ 150, según la composición del núcleo familiar.
- Dirigido a familias con hijos menores de 18 años que no accedan a seguridad social contributiva.
- Condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en educación y salud.
- Preferencia a mujeres jefas de hogar, cónyuge o responsable del hogar, de 18 a 64 años.
Bono Joaquín Gallegos Lara
Transferencia mensual de $ 240 destinada a mejorar la atención y cuidado de personas con discapacidad grave, muy grave o completa, niños, niñas y adolescentes con VIH-SIDA, y casos de doble vulnerabilidad según el Registro Social.
El bono se entrega al cuidador responsable o a la persona que pueda representarse legalmente.
Pensión Mis Mejores Años
Transferencia mensual de $ 100, dirigida a adultos mayores de 65 años que no cuenten con cobertura de seguridad social contributiva.
Pensión para Adultos Mayores
Bono mensual de $ 50 para personas de 65 años en adelante que no tengan seguridad social contributiva.
Pensión para Personas con Discapacidad
Transferencia mensual de $ 50 destinada a personas con discapacidad igual o mayor al 40% según criterios del Ministerio de Salud Pública.
No aplica para quienes reciben seguridad social contributiva ni el Bono Joaquín Gallegos Lara.
Pensión Toda una Vida
Bono mensual de $ 100, dirigido a personas con discapacidad igual o superior al 40%, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y gastos relacionados con su condición.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) administra estas ayudas, que suman 15 tipos de bonos activos en todo el país. Para acceder a ellos, es fundamental cumplir con los requisitos de cada programa y mantener los datos actualizados en el Registro Social.
