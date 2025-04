Binomio Daniel Noboa: Ella es María José Pinto, la vicepresidenta electa de Ecuador

María José Pinto González Artigas, de 38 años, es la vicepresidenta electa de Ecuador. Acompañará al presidente Daniel Noboa, de mayo 2025 a mayo 2029. Es la hija de Mauricio Pinto, exministro de Finanzas y de Industrias y propietario de Empresas Pinto. Trabajó en el sector privado, antes de asumir el cargo de Secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición, que desempeñó de diciembre del 2023 a septiembre del 2024.

¿Qué formación tiene María José Pinto, binomio de Noboa?

Entre 2004 y 2008, María José Pinto estudió Arte y Diseño en Parsons The New School for Design, en Nueva York. En su cuenta de LinkedIn se lee que estudió un curso en drapeado, patronaje, ilustración de moda, tejido, bordado de alta costura, tratamiento de superficies, historia del arte, historia de la moda, historia de la música, opera y música vocal, filosofía, marketing de moda, logística, antropología, gerencia de proyectos.

También en IDE Business School, un programa para mujeres en gobierno corporativo y alta dirección y otro, programa de eficiencia en operaciones. En Incae Business School y es candidata a EMBA ( Executive Master of Business Administration).

En su hoja de vida resalta que fue una de las fundadoras de Mujeres Por Ecuador. Y directora de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.

Ecuador Crece Sin Desnutrición

El día en que se proclamó su candidatura, en 2024, María José Pinto dijo: "Me enamoré, aunque suene trillado. El servicio público me conquistó y soy una fiel creyente de que el trabajo honesto y decidido nos permite cambiar vidas y crear este nuevo Ecuador que tanto queremos". Además siempre repite que Ecuador Crece Sin Desnutrición es la mejor Secretaría del Gobierno, la más importante.

Coordinación del control electoral

Pinto recorrió el país, dijo en entrevista con Carlos Vera que accedió a comunidades indígenas de la Sierra. Y que incluso pensó en buscar un profesor de kichwa. En esta segunda vuelta se le encargó la coordinación del control electoral. EXPRESO la ha buscado, desde la primera vuelta para una entrevista. Le pidió al presidente Noboa la posibilidad de seguir coordinando, desde la Vicepresidencia, la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición.

La vicepresidenta electa ha dicho que "la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, dentro del Ministerio, que ha estado abandonada. Y no tiene presupuesto, sin eso no hay mucho en lo que se pueda trabajar. Nos tenemos que sentar en la mesa el sector indígena y mestizo, para ver cómo implementar. Nos han dicho las escuelas del milenio están tan lejos, que hasta nuestros hijos tenían que alquilar cuartos para poder ir. Hay escuelas abandonadas que eran del sistema intercultural. Son 17 años que no hay la educación, hay que volver a crear el pénsum, ver tema de infraestructura, el idioma. No es lo mismo hablar el idioma que enseñar el idioma".

