¿El Gobierno dialogará con Aquiles Álvarez? Esto respondió el ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, José De la Gasca, aseguró este lunes 14 de abril de 2025 que el Ejecutivo está dispuesto a abrir espacios de diálogo con todos los actores políticos, incluida la Alcaldía de Guayaquil, encabezada por Aquiles Álvarez, pese a las disputas previas entre ambas autoridades.

Durante una entrevista en medios nacionales, De La Gasca se refirió al mensaje que publicó el alcalde Álvarez tras la reelección de Daniel Noboa.

Aunque su partido, la Revolución Ciudadana, no reconoció los resultados, Álvarez se desmarcó y escribió: “Si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Lo peor es ser un mal perdedor (…) Más allá de nuestras diferencias inmensas, le deseo sinceramente lo mejor al presidente reelegido.”

De La Gasca habla sobre el tuit de Aquiles

El ministro calificó como “legítimo” y “valiente” ese gesto de reconocimiento. “He visto el poema que escribió el señor alcalde. Me parece muy legítimo que reconozca la victoria del adversario. Eso manda incluso un mensaje interno dentro de la Revolución Ciudadana sobre cómo se deben aceptar los resultados y respetar la voluntad popular”, destacó.

Si el pueblo eligió, hay que respetarlo.

Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo.

Lo peor es ser un mal perdedor.



Dios quiera que le vaya bien al Ecuador por el bien de todos nosotros.



Al presidente, hoy… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) April 14, 2025

Diálogo sin impunidad

Consultado directamente sobre si el diálogo de gobernabilidad incluirá a Aquiles Álvarez, De La Gasca no lo descartó, pero fue enfático en los límites de cualquier posible acuerdo: “Sí, vamos a conversar. Vamos a ver. Pero como he dicho, nunca vamos a sentarnos a pactar con mafias ni a dejar de lado la agenda contra la corrupción. No habrá ningún pacto que implique impunidad".

El ministro insistió en que la etapa actual, tras la contundente victoria electoral del oficialismo, marca el inicio de una fase de reconciliación nacional. “Toda la disputa política terminó ayer. Esta fase supone estirar la mano, pero también estar atentos a quienes quieren estirar la mano de vuelta”, concluyó.

La posibilidad de un acercamiento entre el Ejecutivo y el Municipio de Guayaquil genera expectativa, sobre todo después de una serie de cruces entre Noboa y Álvarez, incluyendo cuestionamientos del Gobierno sobre temas de seguridad y presuntas irregularidades en la gestión municipal relacionadas con el combustible.

