Aquiles Álvarez vs Daniel Noboa: cronología de la intensa disputa política

A pesar de no haber ganado aún las elecciones presidenciales, Daniel Noboa ya dejaba entrever que una posible relación cordial con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no parecía estar en el horizonte político ecuatoriano. Las constantes confrontaciones públicas entre el actual presidente de la República y el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador han estado marcadas por acusaciones mutuas y descalificaciones.

Las tensiones entre estos dos líderes, representantes de una nueva generación políticos, lejos de disminuir, se han intensificado considerablemente en las últimas semanas. EXPRESO hace un recuento del origen de la pugna entre ambas autoridades.

9 de octubre de 2023: El desaire que encendió la disputa

La confrontación se remonta al 9 de octubre de 2023, cuando Daniel Noboa, en ese entonces candidato presidencial, fue invitado a la sesión solemne liderada por Aquiles Álvarez por los 203 años de la Independencia de Guayaquil.

Su ausencia en el evento generó críticas por parte del alcalde, quien lo acusó de llevar a cabo un acto con su militancia política cerca del lugar del evento organizado por la Alcaldía. "Me parece una falta de respeto que aquí al frente hayan hecho un evento con la militancia de ellos. Daniel, vives aquí al frente. Soy frontal, hermano, y eso no se hace”, recalcó Álvarez entonces.

El mensaje de "parar con la vieja forma de hacer política" y que Guayaquil exige unión fueron desapareciendo tras este incidente, que marcó el inicio de una serie de desencuentros que rápidamente se intensificaron una vez que Daniel Noboa llegó a Carondelet el 23 de noviembre de 2023.

24 de noviembre de 2023: Quinto Puente, el primer conflicto oficial

El 22 de noviembre, el entonces presidente Guillermo Lasso transfirió al Municipio de Guayaquil la competencia sobre el Quinto Puente. Sin embargo, apenas dos días después, Daniel Noboa, ya en su rol de presidente, derogó el Decreto Ejecutivo 948.

Álvarez reaccionó de inmediato: "Ojalá que la soberbia no se convierta en la fuerza que lidera este gobierno. Gracias presidente, Guayaquil recordará este día" escribió el primer personero municipal en su cuenta oficial de X.

Daniel Noboa, presidente de la República, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; mantuvieron un encuentro días atrás. El edificio de la Gobernación del Guayas, en Aguirre y Malecón, fue el sitio donde se juntaron.



2 de febrero de 2024: 'Liman asperezas' y se reúnen en Gobernación del Guayas

Para entonces, ya existía una relación tensa entre los dos políticos. Noboa delegaba a sus funcionarios las reuniones del Ejecutivo por temas de seguridad con el alcalde de Guayaquil. En enero, Noboa hizo una broma sobre la exclusión de Álvarez de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado, mencionando que "se va a poner bravo porque no lo invitan".

El 5 de febrero, Álvarez le dijo a EXPRESO que aquella primera -y última- reunión con Noboa trató "temas personales" y de seguridad, pero destacó que "más ha sido el morbo, dimes y diretes (…) cero problema" aseguraba entonces. Sin embargo, todo cambiaría en las siguientes semanas.

8 de julio de 2024: Firma de garantía soberana para acueducto en Monte Sinaí

Aquiles Álvarez para entonces ya expresa constantemente su frustración por la falta de firma de la garantía soberana por parte del gobierno de Daniel Noboa, la cual era necesaria para acceder a un crédito superior a 130 millones de dólares destinado a la construcción de redes de agua potable y el quinto acueducto en sectores como Monte Sinaí y Ciudad de Dios, noroeste de Guayaquil.

"Se nos está acabando la paciencia, por favor, firme de una vez por todas (…) mientras la gente sigue sin agua, usted está con aire en su oficina y no nos quiere firmar la garantía soberana", le dijo Álvarez al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, el 24 de mayo de 2024 durante su informe de rendición de cuentas.

Tiempo después, Álvarez acusó a Vega de no contestar sus llamadas y lo calificó de "turro" e "idiota". Finalmente, el 8 de julio, el presidente Daniel Noboa cedió al clamor de Álvarez, advirtiendo: "Sí se va a dar la garantía soberana, que el otro (Álvarez) siga haciendo relajo y siga insultando, pero vamos a fiscalizar cada metro".

El alcalde porteño respondió enseguida a esos dichos del primer mandatario. "Es lamentable que a un gobierno le parezca que luchar por el derecho al agua potable en Monte Sinaí sea "hacer relajo". Gracias a ese "relajo", hoy Guayaquil avanza un paso más...", señaló entonces.

Primero lo fundamental: Guayaquil, UNIDO, sigue avanzando con paso firme hacia la dotación de agua potable en Monte Sinaí y sectores aledaños.



Días después, en un enlace radial, Aquiles Álvarez reconoció que "para nada" hay un posible acercamiento con el presidente Daniel Noboa. Argumentó que "se fue dañando la relación con todos estos temas".

EL alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, invitó al presidente Daniel Noboa a fiscalizar a sus ministros y no la obra que se prevé ejecutar en Monte Sinaí para dotar de agua potable a sus habitantes.



12 de julio de 2024: Caso Triple A | Gobierno denuncia a Copedesa, vinculada a Álvarez

La confrontación entre ambos líderes políticos alcanzó su punto más crítico con el Caso Triple A, relacionado con una supuesta red de contrabando de combustibles, que salpica a la empresa Copedesa, de la familia del alcalde Aquiles Álvarez.

El gobierno de Daniel Noboa presentó una denuncia el 12 de julio pasado, a la que el primer personero municipal calificó de "farsa" y "montaje distractor sin sustento", así como de una persecución:

"Sabíamos que iba a venir un invento así, lo conocíamos, nos lo venían advirtiendo que estaban viendo qué inventar, mandaban mensajitos. Pero les dejo algo, porque el poder es efímero, no dura para siempre y a algunos capaz les dure menos que a otros", respondió ´Álvarez mediante un video en su cuenta de X.

Justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos, justo cuando la seguridad empeora y sus planes no dan resultados; aparece la farsa, el montaje distractor sin sustento.



18 de julio de 2024: Indirecta de Noboa a Aquiles por Caso Triple A

"Gracias a Dios yo ya cumplí con mis metas económicas de vida y ahora estoy aquí para servir. Me lo he ganado trabajando, no como otros pillos que se dedican a contrabandear combustible", mencionó el presidente Noboa durante un evento oficial.

Daniel Noboa y Aquiles Álvarez El presidente de Ecuador y el alcalde de Guayaquil representan a la nueva generación de líderes políticos del país. Aunque hubo intentos por llevar una relación saludable para Guayaquil, han repetido las viejas prácticas que en un inicio aspiraron a erradicar.

25 de julio de 2024: Resucitan las sesiones solemnes por seperado

Guayaquil, luego de ocho años, volvió a vivir el aniversario de su fundación con sus autoridades nacionales y locales divididas. Los discursos del alcalde y el presidente, a diferencia de lo que se esperaba, vinieron edulcorados.

9 de octubre de 2024: Esta vez, el desaire provino de Álvarez

A diferencia de la anterior sesión solemne por la Independencia de Guayaquil, en 2023, el alcalde no invitó a Daniel Noboa ante la relación "pública y notoria" que empeoró tras el inicio del Caso Triple A. "Tampoco puedo ser falso, me persiguen y mi negocio, que me da de comer, está cerrado", justificaba Álvarez.

El primer mandatario tampoco lo invitó a la que el Gobierno realizó en la Gobernación del Guayas. En su discurso, Noboa no se refirió al conflicto con el alcalde de Guayaquil.

Por su parte, Álvarez -sin nombrar a Daniel Noboa- infirió en su discurso que “Guayaquil no se somete a injusticias ni arbitrarios, a impostores o a imposiciones; el guayaco percibe y al caminar saca a los falsos, mentirosos y ambiciosos. El guayaco es inteligente, no es bobo; se hace…, pero después te cruza la factura”.

14 de diciembre: Cruce digital tras audiencia de formulación de cargos por Caso Triple A

Luego de conocerse la acusación fiscal en el caso Triple A, el presidente Daniel Noboa señaló en su cuenta de X que "el municipio correísta de Guayaquil se enfrentó –después de esconderse durante meses– a la justicia" y señaló que no será la última vez, "pues su forma de enriquecerse a costa de los guayaquileños no fue solo a través de una vía". De esa forma, el jefe de Estado repasó una serie de casos que salpican al alcalde:

Urvaseo: Noboa acusó a la administración municipal de Álvarez de mezclar la basura recolectada con lodo para que tenga más peso en la balanza y "así aumentar el futuro cobro a los guayaquileños". Contaminación en el agua que usan los guayaquileños: El Ministerio de Ambiente ha determinado que las descargas de aguas residuales en el río Daule contienen más de 40 veces el límite de coliformes fecales.

Un fiscal al servicio de tus perversos requerimientos; el mismo fiscal que usaste para perseguir a la familia de tu exesposa y al hijo de la vicepresidenta Abad.



Aquiles Álvarez respondió rápidamente, acusando una persecución en su contra. En su cuenta de X escribió que ciertos temas del primer mandatario deberían ser investigados y sugirió que se debe investigar las gasolineras del hermano de Noboa y el catastro de combustible de las bananeras de su familia.

"Tienes el poder y abusas de él, no te olvides que es efímero. Sin embargo de ello, no te tengo miedo, ojalá pronto nos veamos cara a cara, a ver si tienes el carácter de decirme las cosas de frente, y de paso nos cuentas sobre PROGEN y los $69,000,000 que les entregaron: eso quiere saber este Ecuador a OBSCURAS.

Y sentenció: "Mientras nosotros hemos pagado más de $7,000,000 en impuestos los últimos años, tú sigues debiendo $90,000,000 siendo presidente: debería darte vergüenza", culmina el último mensaje del alcalde Aquiles Álvarez al presidente Daniel Noboa, líderes políticos del país que han repetido las viejas prácticas que en un inicio aspiraron a erradicar.

