La reprimenda de Álvarez a Noboa opacó la sesión solemne, según analistas

La noche que Guayaquil conmemoró sus 203 años de independencia estuvo sellada por la crítica del alcalde Aquiles Álvarez al candidato presidencial Daniel Noboa; simpatizantes plantados afueras del Malecón 2000 gritando el nombre de sus postulantes; chiflidos al vicepresidente de la República; discursos en los que las autoridades resaltaron lo que han hecho; el traspaso oficial del parque Samanes y un final de pirotecnia.

El hito de los 203 años de independencia se ha visto eclipsado por una ola de violencia que abruma a la ciudad. Violencia que se manifiesta en forma de asesinatos, extorsiones, atentados... Eso ha llevado a que muchos se sientan atrapados en sus hogares por temor a la inseguridad. A pesar de estos escenarios, Guayaquil se vistió de gala.

Fue así que se colocó una alfombra roja para que autoridades locales y nacionales caminen por ahí y dirijan su mirada al Hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000.

A las puertas de las elecciones presidenciales, Álvarez invitó a los dos candidatos, pero solo llegó Luisa González, acompañada por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien se sentó en la primera fila. Daniel Noboa se excusó de ir y tampoco fue el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien delegó al vicepresidente Alfredo Borrero.

La ciudadanía se hizo presenta en la 9 de Octubre, pero en las redes sociales también estuvo atenta al discurso oficial.

Antes de darlo, Álvarez rompió el protocolo. Fiel a su estilo, se refirió a los días que vive Ecuador. Que se vive en un país lleno de rencor, de polarización política, que las redes sociales son una cloaca y que hay un odio que tiene que parar, soltó el alcalde, quien pronto cumplirá cinco meses en funciones.

Aunque el momento más intenso tuvo como protagonista a Noboa, pese a que no estaba. “Me parece una falta de respeto que aquí al frente hayan hecho un evento con la militancia de ellos. Daniel, vives aquí al frente. Soy frontal, hermano, y eso no se hace”, recalcó el funcionario, al argumentar que lo que buscaba era enviar el mensaje de que “hay que parar la vieja forma” de hacer política y que Guayaquil exige unión.

No hay una prohibición si se mantiene la objetividad y no se ataca y realmente se lo hace en un ejercicio de ética, transparencia y respetando los valores históricos de la ciudad.

Esteban Ron, Jurista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK



Luego de esto se dirigió a la ciudad. Recordó que lo primero que hizo al ocupar el Sillón de Olmedo fue ordenar la casa y sincerar el presupuesto. Y fue el momento para referirse a su gestión.

Que han invertido en 400 vías, reparado 3.000 luminarias, que se ha pagado $ 160 millones a contratistas. En cuanto al tema de la seguridad, indicó que hoy es más difícil cometer delitos en Guayaquil porque la ciudad “sí vigila”, aunque reconoció que no alcanza. Pese a eso, adelantó que continuará luchando por tener una urbe de paz.

Que la lucha contra la delincuencia no solo se combate con “bala y metralleta”, dijo, al reconocer que hay que invertir en lo social, como en Medellín, Colombia, y que “eso se está haciendo”. Luego subió el vicepresidente Alfredo Borrero, quien también detalló algunas obras del Gobierno para la ciudad.

Urbe. Ciudadanos llegaron a la 9 de Octubre para ver la sesión. Entre ellos estuvieron simpatizantes de los candidatos a la Presidencia. Miguel Canales

Bajo la mirada de Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK Ecuador, se “está haciendo costumbre” que en las tradicionales sesiones, ya sea la juliana u octubrina, se deja de lado el festejo cultural, aunque admitió que no hay una prohibición.

Sin embargo, lo que para él más llamó la atención de este acto fue la reprimenda de Álvarez a Noboa, un suceso que, a juicio de Ron, no se había visto antes. “Es la primera vez que se ve algo así... Fue un reclamo de ciudadano a ciudadano, dejó su rol de alcalde y es muy fuerte... Ahora se critica esto de lado y lado y va a ser complicado por la polarización que existe”, argumentó.

Con esa reprimenda, añadió, hay una afectación. “Estamos en el punto de mayor decisión y cualquier circunstancia, el mínimo error, puede costarle votos a cualquiera de los candidatos (...) No vamos a tener un estándar cuantitativo de cuánto es la afectación en votos, pero en cuanto a la imagen lo es”.

En tanto, acerca de que Álvarez ya no se refiera a la antigua administración, Ron aseveró que el “peor error” del político es generar remembranza de los que fueron sus rivales u otros actores que estuvieron desempeñando su mismo rol. “La remembranza en negativo al anterior administrador se agotó”.

Mientras que el analista político Gabriel Hidalgo considera que estuvo “mal” que Álvarez se refiriera primero a Noboa. “Un acto de esta naturaleza es un acto solemne. Eso significa que tiene procedimientos, protocolos dictados por la ley, costumbre y razón. Nadie se dirige nunca a una persona natural sin la investidura de la autoridad pública. Si no es una autoridad, no puede dirigirse a ella. Un político no habría hecho eso. Es un error imperdonable en un acto solemne”.

Su puesta en escena (de Álvarez) es la típica escena que es instalada por los órganos de comunicación y marketing del Municipio. El acto no iba a ser sobrio, sino de orden electoral.

Gabriel Hidalgo, analista político y catedrático

Hecho. El vicepresidente entregó formalmente la competencia del parque Samanes. Miguel Canales

El también catedrático considera que “no está ni bien ni mal” que no se haya referido a la antigua administración, pues él es el alcalde en funciones. Y opinó que la especie de rendición de cuentas del vicepresidente “es lo que hacen los políticos. Su actividad política se manifiesta en obras, tiene que hablar, es lo predecible. No está bien ni mal, es lo que hacen los políticos”.

