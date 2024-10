Daniel Noboa:"Hemos recogido la basura que otros nos han dejado"

Guayaquil conmemora 204 años de independencia este 9 de octubre de 2024 y tendrá dos sesiones solemnes. Una de ellas es la presidida por el presidente Daniel Noboa en el Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas, entre la avenida Malecón Simón Bolívar y la calle Francisco Aguirre. El evento dio inicio a las 16:30.

Desde que Noboa asumió la Presidencia de Ecuador, la Perla del Pacífico ha vuelto a celebrar sesiones solemnes dobles, debido a las diferencias existentes entre el primer mandatario y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que se remontan incluso antes de que el líder del movimiento ADN llegara a Carondelet

Sesión solemne en vivo:

Hace un año, el 9 de octubre de 2023, Daniel Noboa fue invitado como candidato a la Sesión Solemne organizada por Álvarez, pero no asistió, lo que generó críticas por parte del alcalde, quien lo criticó por hacer militancia al frente del evento.

Desde entonces surgió una tensión política entre ambos líderes. La competencia del quinto puente, el pedido de una firma para la garantía soberana... el conflicto escaló hasta llegar a su punto más álgido con el Caso Triple A, que aborda un presunto delito relacionado con el contrabando de combustibles y ha resultado en la clausura de varias gasolineras pertenecientes a la familia de Álvarez.

Ante la relación "pública y notoria" que tienen ambas autoridades, el Cabildo porteño no invitó a las autoridades del Gobierno Nacional a la Sesión Solemne que realizará a las 17h30 en el Parque Centenario. "Tampoco puedo ser falso, me persiguen y mi negocio, que me da de comer, está cerrado", justificó Aquiles Álvarez en su enlace radial del 2 de octubre.

Minuto a minuto de la Sesión Solemne

"Nos estamos jugando nuestra vida y la de nuestros hijos". No hay mucho tiempo que perder. Vamos a cambiar nuestra matriz energética y apostaremos por un cambio hacia fuentes de energía renovables"

Asegua reactivado proyectos abandonados por otros gobiernos, sumando 410 MW.

17:11 Lecciones de su padre Álvaro Noboa: "El pueblo te perdona que seas rico"

En su discurso recordó las lecciones que le dio su padre Álvaro Noboa, enfatizó en la campaña presidencial de 2006. Según Noboa, su padre le mencionó en aquel entonces que "el pueblo no odia que seas rico, sino que seas aniñado, mala gente, déspota o que seas un idiota. Y eso de ahí fue una lección de vida en ese momento".

Mencionó que gracias a su padre tuvo la ventaja, esa "universidad de la vida" que le permitió conocer las 24 provincias del país a temprana edad mientras acompañaba a su familia en recorridos políticos. "Fueron lecciones de vida ver injusticias, eso me hizo Presidente".

17:08 "Estas fiestas son de Guayaquil, pero quiero hablarle a todo el Ecuador"

Quiero hablarles cara a cara sobre algo que nos repercute a todos, mencionó el Ejecutivo. Hizo hincapié en la crisis climática que enfrenta Ecuador y la región; además, culpó a los anteriores gobiernos de no actuar a tiempo, por permitir que aún el sector energético dependa del clima. Hoy toca arrimar el hombro, también es un momento de tomar decisiones difíciles, aseguró.

17:05 Inicia su discurso el presidente Daniel Noboa

Daniel Noboa comenzó su discurso haciendo un símil a la historia de la conquista de Guayaquil con la situación actual que vive la ciuda. "Los cambios toman tiempo y mucho esfuerzo, pero sobre todo que hay que avanzar en la dirección correcta para lograr el triunfo final. Esa perseverancia y claridad la aprendí de mi padre"

El hombre que me enseñó que es posible enfrentar tormentas con el puño en alto, por ello justificó la entrega de la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito al grado de Gran Cruz que se le dio minutos antes a Álvaro Noboa.

16:44 Condecoraciones de Orden Nacional al Mérito

Condecoración de la Orden Nacional del Mérito al grado de oficial: Kiara Briggitte Rodríguez España, atleta con discapacidad física y múltiple medallista olímpica en los Juegos Paralímpicos París 2024, por contribuir a la excelencia deportiva del país. Condecoración de la Orden Nacional del Mérito al grado de Gran Cruz: Álvaro Fernando Noboa Pontón, padre del presidente de la República, por contribuir a la generación de empleo en Ecuador.

16:38 Condecoraciones

El presidente Daniel Noboa; el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong; y el gobernador del Guayas, Vicente Auad entregaron las siguientes condecoraciones:

Condecoración Pórtico de Oro al mérito deportivo :Samia Álava, patinadora, al mérito deportivo Condecoración Guayaquil de mis Amores al mérito emprendedor: Martha Cujilán, dueña de la picantería Pez Volador. Condecoración Guayaquil de mis Amores al mérito empresarial: Estuardo Sánchez, empresario Condecoración Guayaquil de mis Amores a la trayectoria profesional Teófilo Lama, médico y empresario Condecoración Guayaquil de mis Amores al mérito científico: Freddy Villao, catedrático Condecoración Perla del Pacífico: Vicente Habze Auad, médico cirujano Condecoración Post Mortem Perla del Pacífico: Johnny Czarninski, empresario (recibe la viuda Nilly de Czarninski)

16:32 Palabras de Vicente Auad, Gobernador del Guayas

El Gobernador del Guayas se dirigió al público presente, entre ellos la familia del presidente Daniel Noboa, dequien destacó su trabajo por la ciudad de Guayaquil. "Bajo su dirección hemos visto renacer en nuestras políticas públicas de educación, salud, infraestructura y, sobre todo, seguridad", aseguró Auad, destacando que la visión de Noboa "ha logrado transformar a Guayaquil en un modelo de desarrollo sostenible, creando oportunidades a los guayaquileños y posicionando a la ciudad como un referente de Ecuador y el mundo"

