Indirectas para el presidente: el resumen de la en sesión legislativa en Guayaquil

Durante la sesión solemne, en conmemoración de los 204 años de independencia de Guayaquil, la Asamblea Nacional condecoró a cuatro instituciones y a ocho personas. También hizo tres reconocimientos póstumos. Las máximas autoridades del Legislativo y del Municipio de Guayaquil expusieron sus posturas frente a la crisis social por la que atraviesa la ciudad y enviaron mensajes indirectos al presidente Daniel Noboa.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el Coro Notas de Luz, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y el Municipio de Guayaquil fueron condecorados, en la mañana del miércoles 9 de Octubre por la titular del Legislativo, Viviana Veloz. A este evento no asistió el burgomaestre de la ciudad, Aquiles Álvarez, sino la vicealcaldesa Blanca López.

La distinción fue colocada en el pabellón de Guayaquil. López, quien agradeció el gesto, también se refirió a que los “guayaquileños, a lo largo de la historia, hemos atravesado múltiples amenazas, desde colonizaciones, saqueos, incendios, la masacre de 1922, dictaduras y también gobiernos que acrecentaron las brechas de iniquidad en nuestra ciudad”. Aseveró que “los enemigos de Guayaquil siempre han existido”; pero aseguro que hoy “lucen de una manera distinta”.

Manifestó que hoy, Guayaquil se enfrenta a la inseguridad, el hambre, el desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades. Sin embargo, “al igual que en 1820”, equivalió la gesta libertaria con la actualidad, “seguiremos trabajando para transformar realidades y defender con fervor nuestro derecho a vivir con dignidad porque la paz no es solo ausencia de guerra, no solo es ausencia de paz, es sobre todo presencia de justicia social”.

Y ante “los tiempos de oscuridad para el país”, en referencia a la crisis energética, López subrayó que “nuestra ciudad no se apaga, no se amilana, se mantiene de pie”. Añadió que “al igual que hace 204 años, Guayaquil seguirá siendo el faro que guie e inspire al Ecuador, porque por más que algunos intenten apagar la luz de Guayaquil no podrán”.

Por su parte, Veloz asintió que la ciudad, luego de la “irresponsabilidad e insensibilidad de gobiernos anteriores, se convirtió, cuatro años atrás, en el epicentro del Covid-19 en Sudamérica” ha sigo golpeado con fuerza por la inseguridad. Por lo que “hoy vive en la desesperanza y zozobra”.

Además, infirió en que el desempleo en la urbe Porteña, más el “desastre socioeconómico nacional y los índices de violencia criminal imparable que, hoy, han ocasionado que Guayaquil y Durán, dos ciudades hermanas, hoy, dolorosamente estén entre las 15 más violentas del mundo”. Por lo que sostuvo que “gobernar es tener grandeza de espíritu para derrotar las mezquindades y trabajar en unidad, para vencer a la pobreza, al crimen organizado”. Añadió que “gobernar es unir y quien no entienda eso, no está a la altura de los desafíos históricos de nuestra Patria y de Guayaquil”.

Al finalizar la intervención, Veloz pronunció un fragmento de la canción ‘Nuestro Juramento’: “Hemos jurado amarnos hasta la muerte / Y si los muertos aman / después de muertos amarnos más” y refirió que esta composición “toca nuestro corazón, recordándonos la intensidad con la que debemos amar a Guayaquil. Guayaquil es la memoria de un país que no morirá jamás; Guayaquil es el futuro de una nación que no perecerá (…)”.

¿A quiénes condecoraron?

Entre las personas que recibieron la Condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito educativo estuvieron: Guillermo Espín Alarcón, Carlos Espinoza Cordero y Francisco Morán Peña (rector de la Universidad de Guayaquil). En cambio, por el mérito profesional lo distinguieron a Eduardo Díaz Navarrete; por el mérito social a Agustín Febres-Cordero Rosales y al pastor Gerson Barragán Reyes; y por el mérito cultural a Francisco Pinoargotti Alvear.

Por otro lado, A Nelsa Curbelo Cora se le concedió la Condecoración Dra. Matilde Hidalgo por su mérito social por promover la paz y los derechos humanos de los pueblos indígenas, niños y mujeres. En cambio, a María Quiñónez Quiñónez, Mario Bravo Baño y a Otton Lara Montiel se les entregó un reconocimiento póstumo por su trayectoria y trabajo en la sociedad ecuatoriana.

