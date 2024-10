Saludo a La Aurora Gloriosa: Guayaquil celebra 204 años de independencia

Como es costumbre cada 9 de octubre, a las 04:30 de este día inició el Saludo a La Aurora Gloriosa en el monumento a la Fragua de Vulcano, ubicado entre el Palacio Municipal de Guayaquil y la Universidad de las Artes.

Este evento, que se realizó por primera vez en 2009, celebra su decimosexta edición y se lleva a cabo con motivo de los 204 años de independencia del Puerto Principal. El acto busca rememorar el heroísmo de quienes lucharon hace más de dos siglos para que Guayaquil amaneciera libre.

Desde temprano, varios guayaquileños comenzaron su jornada antes de que salga el sol para participar en esta ceremonia, a la que también asistieron diversas figuras públicas como el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez; la vicealcaldesa, Blanca López; los concejales de la ciudad, directores municipales; la reina y virreina de Guayaquil, entre otros.

Además de las autoridades públicas, muchos guayaquileños, llenos de orgullo por su ciudad, asistieron al evento vestidos con guayaberas, en el caso de los hombres, y con vestidos blancos o celestes, en el caso de las mujeres.

Este acto comenzó a las 05:00 con el ingreso de la corte de honor, realizada por los estudiantes de la Academia Naval Almirante Illingworth (ANAI), quienes portaban banderas de la Perla del Pacífico y se posicionaron en la Fragua de Vulcano. Posteriormente, en este mismo lugar, agentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegaron con antorchas para continuar con el acto. Una vez que se colocaron en sus puestos, la Banda Municipal entonó las melodías del himno nacional.

Después de esta intervención, Fernando Mancero, presidente de la Fundación Bienvenido Guayaquil, dedicó unas palabras rememorando la historia y haciendo énfasis en la necesidad de enriquecer la ciudad, que ha sido atacada por la inseguridad y otros elementos negativos como las adicciones.

Posteriormente, se realizó la lectura del Acta de Independencia, narrando los hechos que ocurrieron en la ciudad el 9 de octubre, cuando se declaró su independencia.

Una vez finalizados estos espacios de oratoria, la orquesta de cámara del Colegio República de Francia ofreció un espectáculo musical para los presentes, interpretando melodías típicas de la Perla del Pacífico, acompañadas por un acto de danza.

Por su parte el historiador Melvin Hoyos pidió a los ciudadanos “recordar a nuestros próceres que nos dejaron valor, solidaridad, capacidad de lucha de nuestro trabajo para construir un nuevo futuro”.

Como parte del cierre del evento, el burgomaestre Aquiles Álvarez dio la última intervención, recordando cómo para las 04:00 de un 9 de octubre de hace 204 años, Guayaquil ya se consideraba una ciudad libre.

Los barrios de Guayaquil se suman a las fiestas



No obstante, el Cabildo no es el único que celebra el Saludo a La Aurora Gloriosa. A pesar de la inseguridad, cortes e incertidumbre que se viven en Guayaquil, el civismo local no se ve frenado por estas circunstancias a la hora de celebrar los 204 años de independencia de la ciudad.

Entre los barrios icónicos de la urbe que participarán en este acto se encuentran la ciudadela 9 de Octubre, Martha de Roldós, Bellavista Alto, Sauces 3, Sauces 7, La Chala, Acuarelas del Río, entre otros.

Ivonne Pinzón, líder barrial de la ciudadela 9 de Octubre, comenta: “Esto lo empezamos cuatro personas hace varios años, pero hemos llegado a ser hasta 400. Esperamos que este año también acudan los guayaquileños en gran número”.

Asimismo, Dannis DeLucca, líder barrial del sector 500 de Martha de Roldós, se siente emocionada por el evento que tendrá lugar en su querida ciudadela. “Esperamos que lleguen al menos unas 50 personas. Hay mucha gente que cuando lo hacemos nos mira raro, pero es por el patriotismo y el amor a estas fechas cívicas”.

Por otra parte, algunos vecindarios como Los Esteros, La Saiba, Vergeles, entre otros, aunque no participarán este 2024 del evento, buscan sumarse en próximas ocasiones.

