Cortes de luz en Ecuador: Déficit de 1.800 MW amenaza con extender apagones para 2025

Aunque el presidente Daniel Noboa ha anunciado que los cortes de luz se suspenderán a partir del 20 de diciembre de 2024, no ha logrado garantizar que se haya puesto fin a la crisis eléctrica que enfrenta Ecuador. De hecho, los apagones no se despedirán del todo para este mes, pues las industrias, que representan alrededor del 30% del consumo de energía del país, no tendrán energía eléctrica desde el 15 hasta el 31 de diciembre.

Según el ingeniero eléctrico Fernando Salinas, este importante ahorro energético le permitirá al Gobierno sostener su promesa de suspender los apagones al sector residencial, pero advierte que esta última medida responde más a una estrategia política que a un respaldo técnico.

"Lo que el gobierno quiere es dar el servicio eléctrico durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, pero a partir de enero los apagones regresarán", puntualiza el también docente universitario, quien fundamenta su análisis en el déficit energético que persiste en el país, y que aún no se ha logrado subsanar.

Además, Salinas señala que el apagón industrial -que el Gobierno asegura que será solo para dos acerías, dos mineras y tres cementeras- es un claro reflejo de la falta de seguridad energética en Ecuador, lo cual, según su criterio, "es igual o peor a no tener seguridad jurídica".

¿Cuál es el déficit energético actual? ¿Logrará el gobierno cubrirlo a tiempo?

Una fuente relacionada al sector eléctrico asegura a EXPRESO que el déficit energético en Ecuador es de aproximadamente 35.000 MWh (megavatios por hora)diarios, lo que se traduce en potencia instalada en 1.460 megavatios (MW), ya incluido los 100 MW que aporta la barcaza turca de Karpowership.

Lo que el gobierno quiere es dar el servicio eléctrico durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, pero a partir de enero los apagones regresarán" Fernando Salinas Experto eléctrico y docente universitario

"A esto se debe sumar una reserva de 20% para mantenimiento y posibles fallas imprevistas, lo que eleva la demanda a alrededor de 1.800 MW" señala el experto, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Sin embargo, esta última cifra no contempla el aporte de la importación de energía a Colombia porque "puede dejar de vendernos en cualquier momento por seguridad energética, no es una fuente confiable", destaca.

Salinas coincide con este criterio al explicar que Ecuador tiene 1.800 MW de déficit. "Los 450 MW de Colombia no es técnicamente una adición al Sistema Nacional Interconectado, sino un restablecimiento de una venta de energía que ha estado disponible anteriormente", apunta.

Además, el consultor energético advierte que la energía importada del país vecino está limitada por las vías físicas de la línea de transmisión, lo que impide contar con mayores aportes. "No existe posibilidad de que se venda más energía por parte de Colombia, no se podría pensar que se sumen 150 MW", aseguró Salinas.

¿Las lluvias evitarán que vuelvan los apagones?

El sistema energético del país aún depende principalmente de la energía hidroeléctrica, cuyo rendimiento varía en función de las lluvias. Este año, la grave sequía ha afectado los embalses, lo que ha disminuido la capacidad de generación de electricidad.

Es bastante complicado desde el punto de vista técnico que los racionamientos se eliminen al menos en este mes de diciembre" Fernando Salinas Experto eléctrico y docente universitario

Para que la situación mejore, las precipitaciones deben concentrarse en las zonas de las principales hidroeléctricas, como Coca Codo-Sinclair y el embalse Mazar, esenciales para satisfacer la demanda eléctrica nacional. El funcionamiento de este último es clave para el Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, que cubre el 38% de la demanda del país.

En los últimos días, las lluvias en la zona nororiental, donde se ubica la central hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair (la más grande del país), han permitido generar 1.000 MW diarios. Esto ha permitido al Gobierno reducir significativamente los cortes de luz. Sin embargo, los expertos consultados por EXPRESO advierten que esta mejora es temporal y no implica que la crisis esté resuelta, ni que se pueda garantizar la ausencia de apagones en 2025.

Estiaje en Ecuador La temporada seca afecta a la zona de las hidroeléctricas cada año, desde octubre hasta marzo. Las primeras lluvias de diciembre serían temporales y no aseguran un abastecimiento suficiente para

"Estamos en una época seca, todos los años hay estiaje desde el mes de octubre hasta marzo. Lo que pasa es que a finales de diciembre se presentan las primeras lluvias, y con eso se recuperaría en algo los embalses", explica Salinas, profesor de la Espol.

"Si no hay más lluvias, los cortes de luz no se van a acabar, es bastante complicado desde el punto de vista técnico que los racionamientos se eliminen al menos en este mes de diciembre", afirma Salinas, quien en anteriores ocasiones ha mencionado a este Diario que los apagones se extenderán para el 2025 e incluso hasta 2026.

“Los racionamientos llegaron para quedarse al menos dos años más”, sentenciaba entonces, basando su pronóstico por el crecimiento del 8% anual en la demanda energética, que exige la incorporación de 400 megavatios (mW) al Sistema Nacional Interconectado (SNI) cada año.

La energía termoeléctrica, clave para enfrentar la crisis energética



Para enfrentar la crisis energética, el Gobierno ha apostado por la energía termoeléctrica, aunque el proceso ha sido lento y las nuevas centrales no han comenzado a operar debido a retrasos en los contrato, por lo que no se alcanza a cubrir el déficit energético. Estas son los cifras con las que cuenta el Gobierno para cumplir su compromiso:

Primer bloque de energía de emergencia contratada el 2 de agosto de 2024 (241 MW) para termoeléctricas:

Central Termoeléctrica Salitral (Progen - EE- UU.): Aportaría 100 MW

El señor (CEO de Progen) dijo cosas que después no cumplió. Me parece que no dijo la verdad y que no sabe manejar este tema" Inés Manzano Ministra encargada de Energía y Minas

Contrato valorado en $99,4 millones. Las 23 turbinas que llegaron (faltan 6 más) desde Estados Unidos aún no están operativos al no estar lista la infraestructura donde serán instaladas (no está el transformador de elevación). Debió iniciar el 30 de noviembre de 2024, Progen está notificado por incumplimiento.

Planta térmica en la Subestación Eléctrica Quevedo (Progen - EE. UU.): Aportaría 50 MW

Contrato valorado en $49,7 millones. La ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, confesó el 12 de diciembre, en una entrevista radial, que Progen le mintió sobre la entrega de los generadores de energía, mencionó que no saben dónde fueron fabricados los motores y tampoco dónde están. "No existe nada (...) hay notificación de incumplimiento". Esta nueva generación debió operar desde el 5 de noviembre de 2024.

Termoesmeraldas (Austral Thecnical Management- Uruguay): Aportaría 91 MW.

No hay información oficial de qué sucede con este contrato, valorado en $89 millones, para entregar motores de generación terrestre con fuel oil.

Complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón: 68 MW se incorporarían a finales de diciembre

Toachi Pilatón está conformada por tres centrales hidroeléctricas:

Alluriquín: Aportará 68 MW desde finales de diciembre, de los 204 MW de potencia proyectada que se incorporará de forma gradual hasta marzo de 2025. Sarapullo: 49 MW. Esta central ya entró en operación en marzo de 2023 Mini Toachi: 1,4 MW

2025 iniciaría con un déficit de 1.200 MW Si se llegase a incorporar antes de que finalice el 2024 los aportes de Alluriquín y Salitral, más la importación de Colombia, el déficit energético en 2025 iniciaría con un aproximado de 1.200 MW, que es la cantidad de energía eléctrica que consume solo la ciudad de Guayaquil.

Segundo bloque de energía de emergencia contratada el 15 de noviembre de 2024 (632.1 MW)

Son cuatro nuevos contratos destinados a incorporar 632.1 MW de generación térmica, representando una inversión pública de 467.28 millones de dólares. El plazo para que estén operativos no alcanza a diciembre.

Dos nuevas barcazas que aportarían 220 MW

El 3 de diciembre de 2024, la ministra Inés Manzano, anunció en una entrevista con Teleamazonas que se ha contratado una segunda barcaza para suministrar energía a Ecuador "a finales de la próxima semana". También informó que se está gestionando la contratación de una tercera barcaza. Juntas, estas barcazas aportarían un total de 220 MW, que aún no se suman al Sistema Nacional Interconectado.

No se alcanza a cubrir el déficit para diciembre: ¿Qué pasa con los apagones?

A pesar de las medidas adoptadas, Ecuador enfrenta hasta este 13 de diciembre un déficit energético de 1.800 MW (sin contar la importación de electricidad desde Colombia), que según los expertos no se resolverá de forma inmediata, al menos no en diciembre. "Solo hay anuncios, no hay nada en firme; las cifras no dan para cubrir la demanda", garantiza Salinas.

Si se llegase a incorporar antes de que finalice el 2024 los aportes de la central hidroeléctrica Alluriquín y central térmica Salitral (declaraciones de la ministra Manzano sugieren que no), y se contabiliza la cuota que proporciona Colombia, el déficit energético en 2025 iniciaría con un aproximado de 1.200 MW, que es la cantidad de energía eléctrica que consume solo la ciudad de Guayaquil.

Con una demanda creciente y una capacidad de generación limitada, los cortes de luz podrían continuar en 2025. Las autoridades deberán encontrar soluciones sostenibles y a corto plazo para evitar una crisis mayor. . Mientras tanto, el país sigue sujeto a las lluvias con el riesgo constante de quedarse a oscuras.

