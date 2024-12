¿Por qué hubo un apagón en varias zonas de Ecuador la madrugada de este jueves 12?

Imprevistos cortes de energía eléctrica sorprendieron a los ecuatorianos la madrugada de este jueves 12 de diciembre. En localidades de Guayas, Santo Domingo, Pichincha, Los Ríos y otras provincias se reportaron apagones entre las 01:30 y 04:00.

"Estaba terminando de hacer deberes para la U, era como la 01:40 y se apagaron las luces, me quedé sin internet, pero yo estaba confiada de que no se iría la luz porque no era el horario de corte que teníamos programado aquí", comentó Valentina Herrera, quien reside en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil.

En redes sociales también se replicaron las quejas sobre estos apagones, que no fueron advertidos por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entidad que presenta un esquema de cortes programados, y que en esta semana llegan a tres horas diarias.

"Sector Letamendi se fue a las 02:20 y vino a las 4 y ahora nuevamente a las 05:00 se vuelve a ir, ¿dónde reclamo si se me dañó un artefacto eléctrico?", expuso el usuario @jacho773 en la red social X.

Sector Letamendi se fue a las 02:20 y vino a las 4 y ahora nuevamente a las 05:00 se vuelve a ir, donde reclamo si se me dañó un artefacto eléctrico. — Pato V (@jacho773) December 12, 2024

La ministra Inés Manzano explica el motivo de los apagones

La ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, explicó que los apagones imprevistos en varias zonas de Ecuador ocurrieron debido a un incremento en la potencia del sistema interconectado de electricidad.

"A veces salta el sistema cuando hay más potencia, tenemos un Coca Codo Sinclair que está muy alto, entonces cuando viene Coca Codo Sinclair y entra también Colombia, me puede pasar eso", indicó la funcionaria en declaraciones a varios medios la mañana de este jueves 12.

Agregó que este hecho no es usual. "Uno (apagón) fue a la 01:30 y otro a las 02:30, es solamente como que en una casa se saltara un breaker", refirió Manzano.

Días atrás, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el 20 de diciembre del 2024 culminarán los apagones a nivel nacional.

