¿Apagones en Ecuador terminarán en diciembre? Realidad técnica vs discurso de Noboa

Desde el 23 de septiembre de 2024, los habitantes de Ecuador enfrentan cortes de luz diarios, que en algunas ocasiones han llegado a durar hasta 14 horas. Esta crisis energética, agravada por una severa sequía, es atribuida por el gobierno de Daniel Noboa a años de incumplimiento de los planes nacionales de electricidad desde 2014, lo que generó un déficit de 1.500 megavatios (MW) actualmente.

Esta situación ha generado incertidumbre en todo el país, donde los ciudadanos se preguntan hasta cuándo deberán 'pagar la factura' por la mala gestión del Estado, que no ha logrado garantizar el servicio básico de electricidad.

En medio de este escenario, el miércoles 20 de noviembre el presidente Daniel Noboa aseguró que "en diciembre se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal", sin especificar en qué día de ese mes. Sin embargo, esta promesa choca con el escepticismo de los expertos del sector eléctrico, quienes advierten que la crisis es más compleja de lo que se cree.

La cuestionada promesa de Noboa

El presidente Daniel Noboa ha transmitido un mensaje de esperanza a los ecuatorianos, pero la realidad técnica parece contar una historia diferente. En declaraciones a Diario EXPRESO, un experto del sector eléctrico, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, aseguró que no hay confianza en las promesas del mandatario. Según el especialista, "los apagones continuarán, y se estima que se prolongarán al menos hasta marzo de 2025".

Hasta que no se cubra los 1500 MW, nosotros no vamos a salir de los apagones y es imposible que eso se cubra hasta diciembre". Experto eléctrico nombre en reserva

El consultor eléctrico advirtió que afirmar que los apagones desaparecerán en tan poco tiempo crea una falsa sensación de seguridad en la población, "hace que la gente deje de planificar, no compre generación alternativa o instale paneles fotovoltaicos", explicó. Además, subrayó la necesidad de ser transparentes con la ciudadanía: "Es fundamental decirles la verdad para que puedan reaccionar y mantener su producción (…) lo peor no es estar mal, lo peor es no saber que estás mal".

Por su parte, Elesban Jaramillo, consultor energético, interpreta que las declaraciones del presidente son muy anticipadas "no sé si por asesoramiento o por el peso político que le podría seguir costando". Desde su punto de vista técnico, no ve viable que culminen los apagones para diciembre: "Sería irresponsable tratar de eliminar los cortes cuando el sistema está saturado", sostiene.

¿Qué se entiende por eliminar los apagones?

El presidente Daniel Noboa ha asegurado que en diciembre se eliminarán los apagones, declaración que puede ser interpretada de varias maneras. "¿Qué es eliminar? ¿Por un día?, ¿una semana? Para mí eliminar los apagones significa que no vamos a tenerlos, por lo menos, en dos años este problema", explica el experto.

Van a ahorrar toda el agua posible para darte las fiestas sin apagones, y en enero saldrán con alguna historia y regresan los cortes de luz". Iván Endara Experto eléctrico y docente universitario

Y añade: "Podemos tener un golpe de suerte de una o dos semanas (durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo), pero no va a durar mucho. La realidad es que pedir eso, es como pedir que en Guayaquil no llueva en época de invierno, es tan improbable".

A su criterio, los apagones se van a detener -no eliminar definitivamente- entre marzo y abril de 2025 porque empieza a llover en las zonas de las hidroeléctricas como Coca Codo-Sinclair y Paute. "Pero una vez que paren las lluvias, en octubre del 2025 podríamos volver a tener apagones", pronostica.

A criterio de Iván Endara, experto eléctrico y docente universitario, los apagones podrían terminar en la segunda quincena de diciembre "porque van a ahorrar toda el agua posible para darte las fiestas sin apagones, y en enero saldrán con alguna historia y regresan los cortes de luz. No es que van a dejar de haber apagones porque todo está bien".

¿Cuánto representa 1.000 MW? El déficit de energía eléctrica en Ecuador, actualmente, es de alrededor de 1.000 MW, el equivalente a lo que consume toda la ciudad de Guayaquil en horas pico, de 19:00 - 20:00, y el doble de Quito (500 MW en horas pico).

¿Cuánto es el déficit energético de Ecuador?

Según Fernando Salinas, ingeniero eléctrico, antes de la interconexión con Colombia, el déficit de energía en Ecuador era de aproximadamente 1.500 MW, cifra que ha disminuido por los siguientes aportes:

100 MW: Alquiler de la barcaza turca de Karpowership

de Karpowership 440 MW: Compra de electricidad a Colombia

Con ello, el déficit hasta el 22 de noviembre de 2024 sería de 990 MW. Para representar lo que significa esta cantidad de déficit, el otro experto aclara que esta cifra es el equivalente a lo que consume casi toda la ciudad de Guayaquil en horas pico, de 19:00 - 20:00 (1.100 MW), y el doble de Quito (500 MW en horas pico).

Colombia puede exportar un tope de 450 MW a Ecuador debido a la capacidad de la línea de transmisión que interconecta a ambos países. Ante ello, el experto eléctrico informa que se debe tener presente que "Colombia puede dejar de vendernos en cualquier momento la energía eléctrica por seguridad energética, lo cual no lo hace una fuente confiable para actual crisis energética en Ecuador".

Acciones del Gobierno para aumentar la generación de energía

La emergencia debió haberse activado en las primeras semanas del Gobierno. Si lo hubiesen hecho en enero, el grave déficit de generación podría haberse resuelto en un plazo de cinco a siete meses". Experto eléctrico nombre en reserva

El 2 de agosto de 2024, el Gobierno, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), firmó dos contratos por emergencia con Progen Industries LLC, empresa con sede en Mulberry, Florida (Estados Unidos). El valor de la licitación es de $149,1 millones y servirá para contar con generadores térmicos en tierra a diésel que aportarán 150 MW al sistema eléctrico, una vez que entren en funcionamiento.

De estos, 50 MW son para la central térmica Quevedo (que debió iniciar el 5 de noviembre) y 100 MW para la central térmica Salitral (Guayaquil), que tiene plazo para operar hasta el 29 de noviembre, fecha en la que la ministra de Energía, Inés Manzano, señaló que llegarían 23 turbinas duales provenientes de Houston, Texas.

Si se cumplen estos 150 MW adicionales, se sumaría 690 MW de generación eléctrica a nivel nacional. De esta manera, el déficit de energía a nivel nacional quedaría cerca de 800 MW, lo que no permitiría culminar la crisis por el momento. "Así vengan mañana (los generadores), no tienen tiempo para instalarlo y ponerlos todos en marcha. Y aún con esos no es suficiente si no acumulan agua en Mazar", afirma Endara, experto y docente universitario.

“Hasta que no se cubra los 1.500 MW, nosotros no vamos a salir de los apagones y es imposible que eso se cubra hasta diciembre", enfatiza el experto de nombre protegido. El consultor Jaramillo, en cambio, explica por su parte que la promesa del presidente Noboa dependerá de la la generación térmica que se pueda poner en operación, aunque advierte que las expectativas del Ejecutivo olvidan qué sucede con el consumo de energía en diciembre: "No hay muchas expectativas de que hayan lluvias en noviembre o diciembre en las zonas de las hidroeléctricas, estos son los meses más secos del año. No siendo muy optimista creo que la gente ocupa más energía, es difícil pedirle a la gente ahorro energético por las fiestas navideñas y el fin de año".

Más energía, que no llegará en diciembre

En sus esfuerzos por aumentar la capacidad de generación, el gobierno de Daniel Noboa firmó el 15 de noviembre de 2024, como parte de un segundo bloque, cuatro nuevos contratos destinados a incorporar 632.1 MW de generación térmica, representando una inversión pública de 467.28 millones de dólares. El plazo para que estén operativos no alcanza a diciembre.

"Así vengan mañana no tienen tiempo para instalarlo y ponerlos todos en marcha. Y aún con esos no es suficiente si no acumulan agua en Mazar", recalca Endara.

Alluriquín funcionará después de 14 años

Como otra solución para disminuir el déficit energético, el Gobierno Nacional ha comunicado que, después de casi 15 años de espera, la central hidroeléctrica Alluriquín comenzará a generar energía a finales de diciembre, con una potencia proyectada de 204 MW.

Sin embargo, el experto que mantiene su nombre en reserva, señala que esto no garantiza que se alcance esa cifra de manera constante. "No significa que vayan a ingresar 200 MW necesariamente; la central funcionará a la capacidad que le permita la disponibilidad de agua en ese momento, y no siempre operará a su máxima capacidad", explica.

Para ilustrar este punto, utiliza el ejemplo de Coca Codo Sinclair: "Coca Codo tiene una capacidad de 1.500 MW, pero solo produce entre 400 y 500 MW. La capacidad está allí, pero la falta de energía primaria, es decir, el agua disponible, impide que se active el 100% de la central".

Consumo de energía aumentará en la Costa

La fuente en reserva también señala que, con la llegada de la temporada de calor en la región Costa (diciembre a febrero), el consumo de energía eléctrica nacional tiende a aumentar de manera natural entre un 10% y 15%, por la refrigeración y climatización. Este incremento en la demanda podría agravar aún más el déficit de generación de energía en el país.

El aporte del embalse Mazar al país El embalse de Mazar es la gran batería del sistema eléctrico ecuatoriano y es el que permite guardar energía por una o dos semanas para todo el Ecuador. Mazar puede almacenar 15 días la energía que todo el país necesita, pero se debe permitir que se llene de agua.



¿La falta de planificación nos ha conducido a este crisis?

Sería irresponsable tratar de eliminar los cortes cuando el sistema está saturado". Elesban Jaramillo consultor energético

La promesa del Gobierno de terminar los apagones llegaría en un contexto de decisiones tardías. Si bien, la crisis se encendió un viernes 27 de octubre de 2023, semanas antes de que Daniel Noboa asuma la Presidencia de la República, el experto cuestiona que el primer contrato para soluciones emergentes se haya firmado recién en agosto de 2024. Este retraso podría haberse evitado si se hubiera actuado con anticipación.

"La emergencia debió haberse activado en las primeras semanas del Gobierno, entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Si lo hubiesen hecho en enero, el grave déficit de generación podría haberse resuelto en un plazo de cinco a siete meses", sentencia.

El embalse Mazar: La “batería” en riesgo

Un factor clave en la crisis energética actual es el estado de los embalses hidroeléctricos, especialmente el de Mazar, considerado la "batería" energética del país. Sin embargo, los conocedores del tema advierten que este embalse está siendo utilizado de manera descontrolada, lo que pone en riesgo la reserva de energía.

​Si tú cuidas el embalse de Mazar, teniéndolo lleno, tienes seguro 15 días la energía de Ecuador". Experto eléctrico nombre en reserva

"Es muy irresponsable que, sabiendo que el embalse de Mazar es la gran batería del sistema eléctrico ecuatoriano y permite almacenar energía para todo el país durante una o dos semanas, no lo estemos cuidando para momentos críticos. En lugar de eso, lo seguimos utilizando", lamenta el experto, quien agrega: "Si tú cuidas a Mazar, teniéndolo lleno, tienes seguro 15 días la energía de Ecuador".

El mismo especialista con nombre protegido, también plantea que, aunque políticamente incómodo, habría sido necesario mantener los apagones de 12 horas de manera firme, para poder almacenar agua en el embalse de Mazar y preservar la reserva energética.

A través de otra analogía, compara el embalse de Mazar con una alcancía: "La alcancía solo debe romperse en momentos críticos. Hemos llevado las hidroeléctricas al mínimo. Cuidado cuando lleguen las lluvias en marzo o abril, no se vaya a poder utilizar porque están quemadas por sobrecargarlas, por no darles mantenimiento o no permiten que paren".

El futuro de la crisis energética: entre la esperanza y la realidad

En cuanto a las perspectivas para el futuro, el ingeniero Fernando Salinas asegura que la crisis se extenderá más allá de diciembre, así llueva, debido a la falta de infraestructura y la demora en la implementación de los contratos de emergencia. "Para enero de 2025 aún tendremos cortes entre 2 y 4 horas por día", afirma, coincidiendo con otros expertos que avizoran un nuevo ciclo de apagones en 2025, cuando las lluvias disminuyan en septiembre en las zonas de las hidroeléctricas.

Aún así, el riesgo de un nuevo ciclo de apagones en 2025, cuando las lluvias disminuyan, es muy alto y la situación se podría repetir en octubre del próximo año.

¿Cómo salir de la crisis energética?

Los especialistas coinciden en que, aunque las soluciones de corto plazo están siendo implementadas, la verdadera salida de esta crisis dependerá de la capacidad de planificación del gobierno y de un manejo eficiente de los recursos hídricos. En particular, el embalse de Mazar, considerado la "alcancía energética" del país, debe ser preservado para garantizar la estabilidad en los meses críticos de mayor demanda. Por ahora, los embalses no cuentan con la reserva necesaria para enfrentar el aumento natural del consumo de electricidad, que se prevé con el calor de la costa ecuatoriana.

La verdad incómoda

La promesa de Noboa sobre el fin de los apagones en diciembre podría ser vista como una respuesta política ante la presión social, pero la realidad técnica muestra que Ecuador necesitará más tiempo y una planificación más rigurosa para superar esta crisis.

