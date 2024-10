Cortes de luz en Ecuador seguirán "al menos dos años más", afirman expertos

¿Hasta cuándo durarán los racionamientos del servicio eléctrico? Esta es una pregunta que se hacen a diario millones de ecuatorianos, cuyas actividades han sido impactadas por apagones que han llegado a prolongarse hasta catorce horas diarias, afectando la rutina de hogares y negocios.

Recientemente, el presidente Daniel Noboa comunicó a la ciudadanía que, según sus expectativas, la crisis energética podría resolverse para diciembre de este año, siempre que la estrategia implementada por su administración dé resultados positivos.

¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional para mitigar la crisis energética?

Ante esta situación crítica, el Ejecutivo ha implementado medidas emergentes. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ha contratado hasta el momento 341 mW de generación permanente, de los cuales 100 mW ya están generando energía de manera comercial a través del alquiler de una barcaza turca de la empresa Karpowership. Los 241 mW restantes se desglosan así:

100 mW en Salitral (se habilitaría en noviembre de 2024)

91 mW en Esmeraldas (se habilitaría en diciembre de 2024)

50 mW en Quevedo (se habilitaría en noviembre de 2024)

A estos 341 mW, que según ha señalado el Gobierno significa una inversión de $350 millones, se añaden 69 mW de proyectos previamente abandonados:

54.4 mW de la Central Quevedo

8 mW de la repotenciación en Santa Elena

6.5 mW del Proyecto Eólico Minas de Huascacha

La suma de todas estas acciones generarían 410 mW para diciembre de 2024. Sin embargo, Iván Endara, quien posee dos maestrías, una en Electricidad y otra en Derecho Energético, cuestiona la viabilidad de estas cifras. "Una cosa es que estén en papeles. Que van a estar firmados, eso te creo; que van a estar implementados y generando, es imposible", afirma.

Endara señala a EXPRESO que los proyectos fotovoltaicos y eólicos tomarán al menos dos años en construirse. En cuanto a los proyectos hidráulicos, expresa su escepticismo: “Me sorprendería que estuvieran listos para diciembre de este año, a menos que se movilice una gran cantidad de personal. Personalmente, no creo que estén a tiempo”.

Además, critica la percepción de que la barcaza en funcionamiento haya mejorado la situación. “Cuando la barcaza comenzó a operar, los cortes de luz eran de 6 a 8 horas, y ahora han aumentado a 14. Estas inversiones no son, ni de cerca, la solución final”, afirma Endara, quien también es docente universitario en la ESPOL y la Universidad de Guayaquil.

Cortes de luz se prolongarían hasta 2026

“Los racionamientos llegaron para quedarse al menos dos años más” Fernando Salinas Ingeniero eléctrico

Fernando Salinas, ingeniero eléctrico, expone a Diario EXPRESO una visión alarmante: “Los racionamientos llegaron para quedarse al menos dos años más”. Este pronóstico está sustentado por el crecimiento del 8% anual en la demanda energética, lo que exige la incorporación de 400 megavatios (mW) al Sistema Nacional Interconectado (SNI) cada año.

"Yo pienso que tendremos racionamientos para el año 2025 y posiblemente para el 2026, evidentemente ya no con estas características tan extremas de 14 horas, sino con menos duración horaria", señala Salinas, analista energético.

Endara coincide con este criterio, advirtiendo que está "seguro que para marzo de 2026 vamos a mantenernos así; en octubre de 2026 la situación sería menos fuerte, pero el problema va a ser un exceso de carga si no se toman todas las decisiones correctas".

Demanda de energía a nivel nacional Para cubrir la creciente demanda de energía, Ecuador necesitaría inaugurar cada año una central hidroeléctrica del tamaño de Sopladora, una central hidroeléctrica que costó 755 millones de dólares.

El factor climático: Una luz al final del túnel

Cuando la barcaza comenzó a operar, los cortes de luz eran de 6 a 8 horas, y ahora han aumentado a 14. Estas inversiones no son, ni de cerca, la solución final Iván Endara Máster en Electricidad y Derecho Energético

El clima también jugará un papel crucial en la resolución de esta crisis. Tradicionalmente, en la última semana de diciembre, se producen lluvias en las cercanías de las centrales hidroeléctricas del complejo hidroeléctrico Paute Integral (Mazar, Molino, Sopladora), que genera la mayor parte de la energía eléctrica del país, lo que permitiría llenar los embalses y activar 1.800 mW.

Para el gobierno de Daniel Noboa estas condiciones climáticas podrían llevar a una reducción de los cortes de luz en diciembre y su desaparición gradual a inicios de 2025. El ingeniero eléctrico Endara refuta aquello y lamenta que el primer mandatario priorice lo político sobre lo técnico al anticiparse a este escenario, cuando el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) ya ha informado que las condiciones de estiaje se mantendrán hasta marzo.

"No hay que trabajar por una suposición a futuro, es mejor hacerlo con la actualidad (…) si yo no atiendo a los expertos, no les hago caso; peor aún, los expertos dicen algo y yo salgo a decir otra cosa, aquí estamos hablando más de política que de conceptos técnicos" critica el experto, quien cuestiona que el jefe de Estado no haya comunicado de manera adecuada y oportuna a la ciudadanía la realidad de la crisis energética, pese a conocerla desde que asumió el poder.

Además de las lluvias y las contrataciones que ha generado el gobierno de Daniel Noboa, este último contempla la posibilidad de un acuerdo con Colombia para la compra de entre 200 y 300 mW de energía, lo que coadyuvaría a un alivio temporal a la crisis.

¿Futuro esperanzador?

Sin embargo, adelantan los expertos, el desafío es monumental. Para cubrir la creciente demanda de energía, Salinas indica que Ecuador necesitaría inaugurar cada año una central hidroeléctrica del tamaño de Sopladora, una central hidroeléctrica que costó 755 millones de dólares y que se encuentra entre las provincias de Azuay y Morona Santiago. Sin embargo, la construcción de nuevas centrales no parece seguir el ritmo de crecimiento de la demanda, lo que augura un panorama complicado.

