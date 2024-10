Ecuador: la difícil tarea de prometer empleo en época de cortes de luz

Uno de los grandes retos que enfrentará el próximo gobernante será generar trabajo. Hasta septiembre pasado, en Ecuador al menos 322.249 personas estaban desempleadas.

La cifra es muy parecida a la del 2023, según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), del INEC. Y la tasa de empleo adecuado pleno se ubicó en 42,5 % para los hombres y 27,6 % para las mujeres.

Los candidatos presidenciales suelen colocar al trabajo entre sus promesas electorales. Así, por ejemplo, el expresidente Guillermo Lasso se comprometió a crear al menos un millón de empleos. En su informe a la nación de mayo del 2023 aseguró que llegó a la mitad. Aunque ha sido desmentido por datos sobre la cantidad de personas en relación de dependencia y con afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en ese período.

También el presidente Daniel Noboa sostiene que ha creado empleo joven. Su ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha dicho que entre diciembre pasado y junio de este año han creado más de 300.000 plazas nuevas. Sin embargo, otra vez, los datos del IESS no lo confirman.

Los candidatos Daniel Noboa, Luisa González, Henry Kronfle, Pedro Granja, Leonidas Iza, Carlos Rabascall, Luis Felipe Tillería, Víctor Araus y Juan Cueva no respondieron la pregunta planteada, por lo que ceden su espacio al resto de candidatos.

En medio de la crisis energética, con apagones y un ‘pico y placa eléctrico’, los despidos ya se sienten. En septiembre se registraron 3.647. Pero además, miles de ecuatorianos que trabajan por cuenta propia desde sus hogares han tenido que acudir a cafeterías y cibercafés para intentar terminar sus labores de oficina; mientras que otros que tienen restaurantes, carnicerías o heladerías ven las pérdidas en productos y precios.

En ese contexto, EXPRESO consultó a los presidenciables, de forma directa o a través de sus equipos de prensa, ¿qué harán y cómo para incrementar las plazas de empleo en el país? ¿Contemplan crear nuevas modalidades de contrato?

Siete de los 16 candidatos contestaron. Uno de ellos, de Unidad Popular, anunció que eliminará el decreto que dio paso al pico y placa eléctrico, porque hace posible la sobreexplotación laboral.

Tres de los candidatos consideran necesario invertir en infraestructura pública como una buena fuente de empleos. Uno de los presidenciables señaló que garantizará los servicios básicos porque sin ellos ninguna fábrica o emprendimiento puede desarrollarse. Otro habló de garantizar electricidad y seguridad y reiteró que por cada hora de apagón se pierden mil empleos.

Cuatro de los binomios señalan que el país requiere tener nuevas modalidades de contratación. En abril, los ecuatorianos (alrededor del 70 % de la población) le dijeron no a la pregunta de la consulta popular que daba paso al trabajo por horas y al contrato a plazo fijo.

En mayo, la ministra Núñez anunció el interés del Gobierno de “regularizar el trabajo por horas para jornadas inferiores a cuatro horas diarias, a través de un acuerdo ministerial”. Entonces, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) lo consideró una forma de precarización laboral y de retroceso a derechos ganados, que ya fue rechazada en la consulta popular.

El economista Diego Mancheno, profesor de la PUCE, subrayó que el mayor generador de empleo en Ecuador es sin lugar a dudas el sector privado. Por eso, considera que el próximo gobierno tendrá que asegurar que se resuelvan las expectativas de los empresarios respecto a la situación macroeconómica, de seguridad y de energía. Si eso no ocurre, adelantó, no habrá inversión ni crecimiento y así será imposible pensar en nuevas plazas de trabajo.

Sobre las propuestas de los candidatos en torno a invertir en obras de infraestructura pública, Mancheno reconoció que el sector público puede invertir en proyectos grandes. “Dejemos de lado la corrupción en la implementación de Coca Codo Sinclair o Toachi Pilatón y pensemos en la capacidad de generación de empleos”.

El catedrático señaló que los candidatos a estas alturas deben contar con una estrategia clara para enfrentar la violencia en Ecuador. “No es cuestión de dar bala. Hay que resolver el problema fiscal gravísimo que arrastramos, pues los gobiernos han resuelto sus urgencias con más deuda pública”.

Para Mancheno, en un contexto de crisis energética, de inseguridad, de falta de atención en salud, entre otras dificultades, el problema del desempleo es de los más importantes retos que afrontará el próximo jefe de Estado. Pero es necesario crear condiciones para que el empresario privado invierta.

“Hay un sector que le apuesta a la corrupción, inclusive al narcotráfico y al lavado de dinero. Históricamente, en el 2000 con la dolarización hubo graves problemas en términos de empleo, pero sin el contexto de inseguridad y falta de energía eléctrica”.

Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL pidió a los candidatos revisar las cifras del INEC y de la Facultad de Economía de la Universidad Central, ya que el 71 % de los trabajadores están en el sector informal. “¿Cómo asegurar que se formalicen? Son parte de cadenas productivas que aseguran que los productos lleguen a la población. Son vendedores, por ejemplo, que venden bebidas o helados en las esquinas y tienen hasta uniformes, pero aparecen como autónomos”.

Además, Arellano señaló que el 30 % del empleo lo genera el sector privado. Le gustaría saber cuál es la propuesta para que esas empresas no dependan de subsidios del Estado y de mano de obra barata, por la que se pagan 460 dólares al mes. Sobre las nuevas modalidades de contratación, ella recuerda que existen contratos (agrícola y juvenil) flexibles y precarios que no han mejorado las condiciones de empleo. Le preocupa la posibilidad real de que llegue inversión extranjera con 14 horas de cortes de energía.

Los datos de la realidad del trabajo en Ecuador

CIFRA: En septiembre pasado había 13,3 millones de personas en edad de trabajar. Y 8,7 millones fueron parte de la Población Económicamente Activa y 4,5 millones se ubicaron en la Población Económicamente Inactiva.

MUJERES: A la semana, se registraron en promedio 36 horas de trabajo a la semana para hombres, mientras que 30 horas a la semana para las mujeres. La media de ingreso para hombres fue de 441,8 dólares y para mujeres de 294,5 dólares.

SUBEMPLEO: Del total de personas subempleadas, el 49,8 % corresponde a asalariados y el 50,2 % a independientes. Se trata de una población sin dependencia laboral, por tanto sin beneficios. Por eso no acceden a servicios de la Seguridad Social, como por ejemplo préstamos o salud.

Análisis del Editor, Alfonso Albán Espín

Sin energía eléctrica, no hay trabajo

Tan importante como la misma plaza laboral es la energía eléctrica. Qué empresa, industria, local comercial o pequeña tienda de barrio no funciona con electricidad. Todas lo hacen. Y si esta escasea, en algún momento empezarán a escasear las fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque empresa sin energía eléctrica no produce;y si no produce, no gana dinero; y si no gana dinero, no tiene para pagar a sus empleados.

Si el gravísimo problema de los apagones no se soluciona al mediano plazo (hasta que se aplique una respuesta para el largo plazo), no habrá mejor política laboral para los candidatos presidenciales que solucionar este problema primero, antes de pensar en invertir en obra pública o en nuevas modalidades de trabajo.

Tanto es así que con jornadas de 14 horas de cortes de energía, ni el ‘pico y placa eléctrico’ (modalidad de trabajo propuesta para adaptarse a los apagones) funcionará. Cuatro días de trabajo de 10 horas y tres de descanso. Suponiendo que se aplique con cortes de 14 horas, ¿en qué momento se trabaja si solo se contará con 10 horas de energía eléctrica al día y ni siquiera son continuas? Es todo un despropósito.

En un Ecuador sin cortes se puede pensar en fomentar la inversión en obra pública, en promover la inversión privada local y extranjera, en encontrar nuevas modalidades de empleo... Claro, en un Ecuador sin apagones. La realidad es diferente. Nadie querrá invertir en un país que no es capaz de garantizar un servicio básico a sus ciudadanos.

