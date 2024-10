Ana Galarza: "no estaré en las elecciones porque alguien no me dejó participar"

Una vez más, la mañana de este domingo 27 de noviembre del 2024, Ana Galarza, asambleísta de Construye, le lanzó un dardo a Esteban Torres, exviceministro de Gobierno. Sugirió que tuvo que ver en la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la que no podrá ir por la reelección.

En esta ocasión, la ambateña reaccionó a la sentencia del TCE, que acogió la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no calificar la lista de asambleístas nacionales de Construye, supuestamente por problemas en su democracia interna.

"No es que no voy a estar en las elecciones porque alguien me ha ganado en las urnas sino porque alguien no me dejó participar para ganar. Tiene un nombre y un apellido y sus amigos están en la cárcel de La Roca, es alias Baby", dijo la legisladora Galarza.

Al consultar a Ana Galarza si el movimiento Construye cometió algún error al inscribir a los candidatos a legisladores nacionales, ella lo negó. Aseguró que siguieron el mismo procedimiento con la lista de asambleístas provinciales y la del Parlamento Andino.

Además, Ana Galarza, en tono desafiante, adelantó: "Voy a recorrer del Carchi al Macará, porque hay gente que no sabe que alias Baby está en cuarto lugar (en la lista de candidatos a asambleístas de ADN), ahora sí sabrá, para que sepa por quién votar".

Galarza también dijo que ella estará en el lugar en donde la ciudadanía quiera que esté, como lo ha hecho desde los 17 años.

El mes pasado, Ana Galarza y Esteban Torres tuvieron ya un cruce de mensajes en la red social X. Ambos son originarios de Ambato.

