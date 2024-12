Apagones en Ecuador: dan una tregua, pero la crisis energética aún no termina

¿Un alivio momentáneo? El Gobierno de Daniel Noboa anunció que los cortes de luz se suspenderán desde el 20 de diciembre de 2024. La medida busca cumplir la promesa del fin de los apagones en diciembre y volver a tener “una vida normal” que hizo el mandatario el pasado 20 de noviembre de 2024.

Si bien la noticia constituye un alivio para la ciudadanía en general, que celebrará las fiestas de fin de año sin racionamientos energéticos, la crisis energética aún no se ha ido, según expertos del sector energético consultados por EXPRESO.

Según el comunicado del Gobierno, la medida de suspender los apagones se basa en cuatro factores. La primera es la recuperación de 696,7 (megavatios) MW al sistema eléctrico mediante el mantenimiento y rehabilitación de centrales térmicas e hidroeléctricas, además de la entrada en operación del proyecto Toachi Pilatón, que aportará 204 MW tras más de una década de espera.

También se incorporaron 100 MW de generación flotante, con la expectativa de sumar 501 MW adicionales entre diciembre y enero. Adicionalmente, el gobierno anunció la reactivación de acuerdos para la compra de energía a Colombia y, finalmente, mencionó que las mejoras en las condiciones meteorológicas han contribuido a estabilizar la generación eléctrica.

Pero aún no se debe cantar victoria. Según los expertos, diciembre y enero son, tradicionalmente, meses de lluvias, pero en febrero la sequía reaparecerá y todo dependerá de la incorporación de energía de emergencia que ha anunciado el Gobierno.

Si bien el Gobierno apunta a “aguantar” diciembre y enero con embalses llenos, la energía de Coca-Codo Sinclair y la venta de energía de Colombia, ya que enero es un mes lluvioso, si para febrero no están instalados los motores de Progen, las barcazas, ni lo de Austral, “podrían volver los apagones por falta de sostenibilidad”, advierte José Alvear, consultor en materia energética.

Los escenarios

“Es posible que lleguemos al 20 de diciembre sin apagones y que esta situación se mantenga hasta los primeros días de enero (de 2025), pero es muy probable que los apagones regresen a partir de la segunda semana de enero y ya no tan altos, tan grandes, pero probablemente todavía necesarios”, aseguró Jorge Luis Hidalgo, gerente de Green Power.

Una de los factores para no dar por terminada la crisis energética es que la generación de emergencia contratada no ha entrado en operación. “Hasta que la nueva generación entre en operación comercial, no se puede hablar del fin definitivo de los apagones. Estas dos semanas son cruciales. Con tres horas diarias de racionamientos, la situación es delicada. Aunque ha habido una leve recuperación en los niveles de agua, aún faltan 40 metros para una estabilidad robusta. A pesar de todo, espero que el optimismo del gobierno sea acertado, ya que el país necesita esta mejora”, agregó Hidalgo.

“La generación dependerá fundamentalmente de lo que ocurra en términos hídricos. En la cuenca del Paute, las centrales tienen un régimen hidrológico influenciado por los caudales medios, especialmente entre octubre y mayo. Este año, los caudales bajos también se presentaron en ese período”, señaló Ricardo Buitrón, consultor en temas energéticos.

Según Buitrón, con la llegada de nueva generación de emergencia, las posibles barcazas, la entrada en operación de Toachi y Pilatón, prevista para el 13 de diciembre, y la instalación de nuevos motores, se puede ayudar a mitigar el impacto de la sequía. La recuperación de la generación térmica permite reducir los racionamientos e incrementar la energía firme necesaria para el país.

