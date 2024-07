Daniel Noboa: "Hay alcaldes que ni siquiera agradecen y hasta quieren bravear"

El Gobierno central realizó la firma de compromiso para entregar un aval financiero de un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 50 millones de dólares al Municipio de Portoviejo, que será destinado para el proyecto hidrosanitario de la zona norte de ese cantón manabita y sectores aledaños, un plan que lleva varios años gestándose.

El evento se desarrolló la mañana de este miércoles 10 de julio en el parque La Rotonda de la capital manabita, y fue encabezado por el presidente de la República, Daniel Noboa, y el alcalde Javier Pincay. Del acto también participaron el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega; la asambleísta oficialista Valentina Centeno, entre otros funcionarios.

Días atrás, el Gobierno indicó que aprobará garantías soberanas para que los municipios de Portoviejo y Guayaquil, así como la Prefectura de Manabí, reciban créditos de la CAF para la ejecución de obras en sus jurisdicciones.

Respecto a la falta de firma del aval soberano, en las últimas semanas el presidente Noboa y el ministro Vega han mantenido cruces de declaraciones con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El burgomaestre se quejaba de que el Gobierno no firmaba dicha garantía, requisito indispensable para que la CAF entregue más de 95 millones de dólares al Municipio de Guayaquil, monto destinado para la construcción del quinto acueducto en el sector de Monte Sinaí, noroeste de la ciudad.

Durante el acto de este miércoles 10 de julio, el primer mandatario se volvió a referir a esa pugna, aunque sin nombrar a Álvarez. "Aplaudo que Portoviejo, así como la provincia de Manabí y su prefecto estén agradecidos que estamos haciendo esto, y que reconozcan el esfuerzo. Lamentablemente hay otros alcaldes y prefectos que creen que el aval soberano es solo firmar un papelito y ya está, y ni siquiera agradecen. Es más, hasta quieren bravear", dijo.

El pasado 8 de julio, el presidente Daniel Noboa señaló en un enlace radial que el Gobierno sí entregará la garantía soberana al Municipio guayaquileño para la construcción del quinto acueducto en Monte Sinaí y "que el otro siga haciendo relajo y siga insultando, pero vamos a fiscalizar cada metro", en referencia al alcalde Álvarez.

El primer personero municipal ha señalado que el Gobierno central intentó entorpecer el trámite para que su gestión no avance. Asimismo, calificó como "turro" e "idiota" al ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

"Aquí lo que pasa es que no quieren que Guayaquil tenga gestión, este problema es político. Estamos hablando de un presidente de la República que quiere la reelección, pero no quiere que ningún funcionario en actividad, ningún alcalde o prefecto que sea de la Revolución Ciudadana, tenga gestión porque a la hora de la hora, cuando se trate de definir un presidente, será con la Revolución Ciudadana… Entonces, no quieren que haya gestión. Yo he hablado con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Tengo otro número, le escribí de eso, le pregunté cuándo hablamos y lo que dijo fue: yo te aviso. Ya se porta idiota”, expresó Álvarez el miércoles 3 de julio durante su enlace radial.

Se espera que el lunes 15 de julio se apruebe la garantía soberana del crédito de la CAF para el Municipio de Guayaquil.

