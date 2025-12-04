Niña muere por picadura de alacrán en Taisha y crece la alerta por falta de suero

Desde el 2017 existe un protocolo de actuación; un médico dice que en Ecuador se reportan 400 casos al año

El primer día de diciembre 2025, Taisha, cantón de Morona Santiago, se enlutó por la muerte de Nicole Kaasap Chapui, una niña Achuar de solo 3 años. La pequeña fue picada por un alacrán. ¿Es posible morir por esa causa?

EXPRESO consultó al Ministerio de Salud Pública desde cuándo hay desabastecimiento de alacramym en el Hospital de Taisha y en los hospitales del Ecuador. Todavía no se ha contestado a este pedido de información, hasta el jueves 4 de diciembre. Fuentes médicas y del Ministerio de Salud, que pidieron la reserva de sus nombres, comentaron que al parecer, no se pagó al proveedor del medicamento alacramyn, por lo que no lo ha vuelto a vender este suero antiescorpión.

En un memorando de noviembre del 2021, de la cartera de Salud, se habla de la adquisición de Suero Antiescorpión o Antialacrán. El envenenamiento por picadura de escorpión o alacrán, se explica, es una urgencia médica. Se produce por la inoculación del veneno a través del aguijón.

"Generalmente la picadura es subcutánea y las manifestaciones clínicas se deben al efecto neurotóxico (sustancia que daña el sistema nervioso) y cardiotóxico (daño del corazón) del veneno afectando a diversos órganos y sistemas del cuerpo, a través de estimulación simpática y parasimpática que pueden llevar a la muerte".

¿A quiénes afectan especialmente estas picaduras?

En Ecuador, según ese documento del MSP (Nro. MSP-SNVSP-2021-2959-M), existen casos reportados por picadura de animales ponzoñosos, y al no recibir la atención oportuna y tratamiento específico, su letalidad podría aumentar al 100%. Por ello se consideró indispensable buscar los mecanismos para precautelar la vida de los pacientes que puedan sufrir ataques por estos animales.

En el 2021 se presentaron casos de picaduras de escorpión, en especial en niños de 1-9 años, durante la noche, por lo se pidió mantener a las unidades de salud abastecidas de suero antiescorpión/ antialacrán.

Lo que dice un médico sobre la incidencia de casos de picadura de alacrán

El salubrista Esteban Ortiz señala que en Ecuador, cada año se reportan más de 400 casos de picaduras de alacranes e incluso una muerte al año.

Este caso nuevamente es lamentable. El Ecuador no producía suero en contra de envenenamiento por alacrán (tampoco tiene donde producirlo)

¿Cómo se debe tratar este caso? Una guía para picaduras de alacrán del MSP dice:

El 21 de noviembre del 2017, hace ocho años, la exministra de Salud, Verónica Espinosa, expidió un Protocolo para el manejo clínico del envenenamiento por mordeduras de serpientes venenosas y picaduras de escorpiones.

Se registran 1.2 millones de casos de picaduras de alacrán al año a nivel mundial, con 3.000 muertes, según datos de la OMS y la OPS.

Según un reporte del MSP, en el 2025 se habían notificado 133 casos de picaduras de alacranes, Morona Santiago acumula el mayor número de casos: 44.

En el 2024 hasta la semana 52 hubo un total de 517 casos. Morona Santiago, Manabí y Guayas son las provincias con más casos con 175, 77 y 66respectivamente. La edad de mayor afectación es de 20 a 49 años, con similar proporción entre mujeres y hombres.

Para precautelar la vida de las personas que puedan sufrir envenenamiento por escorpiones, a partir del 2016, el Ministerio de Salud implementó la vigilancia de accidentes por picaduras de escorpiones.

