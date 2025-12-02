Pinto admite error de Vicepresidencia: "No podemos minimizar ningún pedido"

La vicepresidenta María José Pinto se pronunció sobre el pedido de información sobre presuntas irregularidades en salud

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, rompió el silencio este 2 de diciembre de 2025 y explicó la polémica respuesta de la Vicepresidencia de la República a un pedido de información hecho por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) sobre presuntas irregularidades en el sistema de salud pública.

El 26 de noviembre de 2025, el coordinador de la CNA, Germán Rodas Chaves, entregó a la también ministra de Salud encargada Pinto un informe sobre 174 proveedores de salud involucrados en 244 procesos contractuales irregulares, por los que el Estado habría pagado 240 millones de dólares.

Sin embargo, pese a que desde el 18 de noviembre de 2025 es ministra encargada de Salud, el despacho de Pinto respondió al pedido que "su requerimiento no se enmarca dentro de las competencias asignadas a esta Vicepresidencia" y que sería trasladado a la institución respectiva.

La Contraloría General del Estado iniciará una verificación preliminar del polémico contrato entre el Gobierno de Daniel Noboa y la empresa estadounidense HealthBird, a la cual el régimen le confía proyectos tecnológicos en el sector de la salud.



Lee más 👉… pic.twitter.com/LcmwycIfOe — Diario Expreso (@Expresoec) December 2, 2025

Vicepresidenta Pinto admite que su despacho cometió un error

Respecto a la polémica que se levantó a raíz de esta respuesta de la Vicepresidencia, a través de un video colgado en sus redes sociales, la vicepresidenta y ministra encargada María José Pinto explicó que todo se trató de un error de su despacho.

"Ellos (la CNA) enviaron un oficio acá, a la Vicepresidencia, pidiendo información sobre posibles irregularidades en el sistema de salud. Y sí, quiero decirlo directamente: la respuesta que se dio desde mi equipo estuvo mal hecha. La Vicepresidencia no es el lugar donde se genera ni se administra esa información", se sinceró Pinto.

La vicepresidenta acotó que lo correcto "era que acá pidamos de inmediato todos los datos al ministerio y a las instituciones que corresponden, y luego respondamos con base en esa información. Eso es lo que se debió hacer desde el inicio".

Pinto niega que se quiera minimizar presuntas irregularidades

La vicepresidenta Pinto también aclaró que no intenta esconderse: "No tengo ningún problema en reconocer que, en este caso, las cosas no se hicieron bien. Y por eso ya tomamos los correctivos internos para que no vuelva a pasar. Hoy el trámite está encaminado como debe ser y la información ya se está gestionando por las vías formales".

Además, Pinto sostuvo que cualquier acto de corrupción será investigado: "Para mí es muy simple: cuando se trata de salud y de posibles casos de corrupción, no podemos minimizar nada ni responder por salir del paso. Todo pedido serio hay que tomarlo en serio".

