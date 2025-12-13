Corrupción en Ecuador: por qué expertos advierten que se ha vuelto un “virus” social

Dos especialistas en transparencia dicen que el fenómeno es muy contagioso y se ha naturalizado, por la impunidad

Desde el intento de sobornar al agente civil de tránsito, para evitar una multa; pasando por el uso de 'palancas' para conseguir un trabajo y la naturalización de malas conductas en el servicio público, con las aseveraciones de que “todos los que llegan al poder roban, ojalá hagan obras”. La corrupción pareciera ser un virus y buena parte de ecuatorianos no logra inmunidad frente a él.

Eso concluyen especialistas, a quienes acudió EXPRESO, a propósito de que el pasado 9 de diciembre fue el Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y conmemorado desde el 2004.

El objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de luchar contra la corrupción, un fenómeno que socava las instituciones democráticas, afecta de forma negativa el desarrollo económico y perpetúa la pobreza y la inestabilidad en las sociedades.

“Estoy de acuerdo, la corrupción es como un virus, más fuerte que el de una gripe, del que nos recuperamos rápido. Es como COVID-19, que en la pandemia llevó a muchos a la muerte; es como una enfermedad crónica, persistente y contagiosa, en el sistema público, en donde intervienen actores públicos y privados”, reflexiona Irma Jara, experta en gestión, políticas públicas, transparencia e integridad pública.

La frase "todos roban" y lo que provoca en el ciudadano

Además, Irma Jara comenta que esa percepción de que “todos roban”, hace que “las barreras se diluyan y se piense que todos pueden hacerlo, ya que no se observan sanciones frente a hechos de corrupción. De ese modo, más bien se generan incentivos para cometer delitos contra la administración pública. Se ataca al sistema inmunológico, que es la confianza en las instituciones”.

Lo que piensan los jóvenes sobre la corrupción

Desde Esmeraldas, Andrés Caicedo, de 21 años, quien se dedica al ‘artivismo’ (activismo a través del arte), con pintura corporal y collares, también ve a la corrupción como a un virus. Se va normalizando ―opina― y por eso la gente se vuelve reacia a participar en la política.

“He escuchado decir a jóvenes como yo que las personas buscan llegar al poder para enriquecerse, tener carros y estar bien porque no se ven obras en las calles. Incluso desde pequeños en los hogares y en otros espacios educativos vemos ese patrón de comportamiento; oímos que alguien es corrupto y ya casi no importa”.

Andrés pone un ejemplo: en sitios a donde acudimos para practicar danza o pintura, sabemos que hay recursos que debían invertirse en el curso y se usan en otra cosa. Son pequeñas prácticas de corrupción inconscientes, apunta. “En el contexto actual (de inseguridad) es más difícil levantar la voz y exigir que se haga algo. ‘Si hablas, te baleamos; las balas están tan baratas y las medicinas caras’, se oye y la gente se calla”, dice.

Empresas de papel acceden a ser contratistas del Estado con facilidad: Pedro Paéz Bimos

Pedro Páez Bimos, Ph.D. en Ciencias Sociales y Jurídicas y experto en temas de corrupción, señala que en Ecuador, como en la región y en el mundo, se ha entrado en la lógica de hacer que prevalezcan los beneficios privados o personales en detrimento de los intereses comunes.

Lamentablemente, a Páez le parece que se ha agotado el discurso de que se combate a la corrupción o que solo en la década pasada hubo corrupción, que esa lucha parece “desgastada”.

No dejan de sorprenderle que en Ecuador se pasen por alto algunos hechos.

“Es una sinvergüencería que una empresa casi de papel, una startup, acceda con facilidad a contratos complejos (en relación a HealthBird)”, comenta y señala que a algunos de sus clientes, con domicilio físico y actividad económica clara, se les ha cerrado la opción de ser parte de procesos de contratación pública.

Pero, “llegan nuevas figuras y terminan haciendo contrataciones a dedo, simulando (procesos)”. Y afirma que, por ejemplo, “encargar a un solo funcionario seis o siete cargos, no solo representa conflicto de interés, generan facilidades para que un solo grupo o empresas seleccionadas a dedo tengan blindaje complejo en instituciones del Ejecutivo".

Pedro Páez Bimos dice: "El mismo funcionario es titular de la UAFE es secretario de Integridad y director general de Sercop. Se vuelve el hombre más poderoso a efectos de investigar internamente o guardar silencio sobre casos de corrupción que podrían ocurrir en el sector público”.

La tolerancia a la corrupción está por los cielos y las instituciones están cooptadas. No tenemos autoridades titulares, solo prorrogadas en Fiscalía y CNE. Pedro Páez Bimos/ experto en temas de corrupción

Cuando no hay servicios públicos, el ciudadano busca la forma de acceder a ellos: Irma Jara

Irma Jara recuerda que en Ecuador, algo que incentiva las prácticas de corrupción es la falta de acceso a servicios. “Las mafias y el crimen se apoderan del Estado y hay que pagar coimas para acceder a derechos, como la salud, sacar una cédula, la licencia de conducir”.

La corrupción cuesta el 5 % del PIB mundial, son 4.5 billones de dólares al año. Así no hay recursos para medicina, profesores, infraestructura tecnológica: política pública.

Contexto: unos y otros se señalan, dicen ser corruptos

En Ecuador, políticos seguido se acusan, se habla de la década correísta como la más corrupta y la RC dice: “los corruptos fueron ellos”.

