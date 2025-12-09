Día Internacional contra la Corrupción: los casos más emblemáticos de Ecuador en 2025

Ecuador reflexiona este 9 de diciembre sobre los desafíos y avances en la lucha por un Estado más transparente

Referencial.La justicia ecuatoriana enfrenta el desafío de desmantelar redes de corrupción que involucran a funcionarios, abogados y estructuras criminales

Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una jornada que invita a evaluar la situación de Ecuador frente a un fenómeno que debilita las instituciones, afecta directamente a los ciudadanos y frena el desarrollo económico. La fecha se convierte en un recordatorio de la importancia de visibilizar los esfuerzos realizados en la lucha contra la corrupción, así como del camino que aún queda por recorrer para consolidar un Estado más transparente y justo

Caso Metástasis

En enero de 2025, diez procesados por delincuencia organizada ofrecieron disculpas públicas en la Corte Nacional. El caso destapó una red que manipulaba procesos judiciales y tenía vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía lo calificó como uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema de justicia ecuatoriano

Entre los procesados estuvo Mayra Salazar, quien admitió haber intervenido en el sistema judicial para favorecer a la red liderada por el narcotraficante Leandro Norero.

La Fiscalía informó que doce implicados recibieron condenas de entre 15 y 40 meses de prisión, tras acogerse a la cooperación eficaz. Este mecanismo permitió obtener nuevas pruebas contra otros involucrados, incluidos jueces y exfuncionarios de alto nivel.

Uno de los nombres que sobresale es el del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Cárcel del Encuentro, inaugurada durante el gobierno de Daniel Noboa.

Otro de los reclusos de la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, es el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Foto: Asamblea Nacional

Caso Plaga

Otro de los casos emblemáticos de 2025 fue el Caso Plaga. Entre febrero y marzo se destapó cómo jueces, abogados y funcionarios judiciales emitían resoluciones favorables a integrantes de bandas criminales, como Los Lobos, a cambio de sobornos.

En este proceso, al menos doce personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada, tras reconocer su responsabilidad mediante procedimientos abreviados. Durante el juicio, varios implicados ofrecieron testimonios anticipados que resultaron clave para revelar una red aún más amplia de corrupción dentro del sistema judicial.

Modus operandi



Manipulación del sistema judicial para liberar o beneficiar a criminales.

Participación directa de funcionarios públicos, incluidos jueces, fiscales y abogados.

Vínculos con organizaciones delictivas, especialmente Los Lobos y otras estructuras relacionadas con el narcotráfico.

Caso Purga

El proceso judicial reveló una estructura liderada por el exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas Fabiola Gallardo y el exjuez Johann Marfetán, quienes fueron señalados como cabecillas de una organización dedicada a manipular fallos y decisiones administrativas dentro de la Función Judicial

Según la Fiscalía, esta red operaba mediante tráfico de influencias, extorsiones y favores políticos, afectando directamente la independencia judicial y favoreciendo intereses particulares

El 3 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión contra los tres acusados, además de la pérdida de derechos políticos por 20 años, multas económicas y el decomiso de bienes. La resolución marcó un precedente en la lucha contra la corrupción judicial, al sancionar a figuras de alto nivel y evidenciar la necesidad de reformas profundas en el sistema de justicia ecuatoriano

Caso Reconstrucción de Manabí

En el primer semestre de 2025, la Fiscalía intensificó las investigaciones sobre los contratos y fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Los peritajes revelaron indicios de desvío de recursos y sobreprecios en varias obras, lo que generó indignación entre la ciudadanía manabita.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían adjudicado de manera irregular contratos para proyectos no prioritarios, amparándose en la declaratoria de emergencia nacional tras el sismo del 16 de abril de 2016. Estos convenios se entregaron bajo régimen especial a empresas sin experiencia ni capacidad técnica o financiera, lo que derivó en pagos indebidos y un uso fraudulento de fondos públicos.

En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia del caso Reconstrucción de Manabí. René Fraga

Este avance se suma a la sentencia emitida el 30 de junio del presente año, contra el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario técnico de la reconstrucción Carlos Bernal, quienes fueron declarados culpables como coautores de peculado y condenados a 13 años de prisión.

La corrupción persiste como un problema estructural en Ecuador

La conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción deja en evidencia que, pese a los avances judiciales y las condenas emitidas en procesos como Metástasis, Purga, Plaga, Reconstrucción de Manabí, la corrupción sigue siendo un desafío estructural en Ecuador.

Los casos de este año muestran cómo las redes irregulares alcanzan tanto a las grandes obras públicas como al sistema judicial y a los más altos niveles del poder político.

La tarea pendiente es fortalecer las instituciones, garantizar transparencia en la gestión pública y consolidar una ciudadanía vigilante que exija rendición de cuentas.

