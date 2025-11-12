Pablo Muentes: De la ostentación del poder político a la cárcel del Encuentro

El exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) fue sentenciado en el caso Purga, por corrupción judicial en Guayas

El exasambleísta Pablo Muentes está entre los 300 presos trasladados a la Cárcel del Encuentro.

En vísperas del referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre, el presidente Daniel Noboa sorprendió con imágenes de varios reos —entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas y el exasambleísta Pablo Muentes— siendo trasladados a la nueva Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Vestido de naranja, Muentes apareció rapado y custodiado por un agente de la Policía Nacional al ingresar a la Cárcel del Encuentro. El exasambleísta socialcristiano cumple una sentencia de 13 años de prisión por delincuencia organizada en el denominado caso Purga.

A un día de cumplirse un año del allanamiento en el caso Purga, la Corte Nacional de Justicia declaró culpables al exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta Fabiola Gallardo y el juez Johan Marfetán por delincuencia organizada.



Pablo Muentes, uno de los hombres cercanos a Jaime Nebot

Pablo Muentes ha orbitado en el Partido Social Cristiano desde los 90, alrededor de la figura de Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano y exalcalde de Guayaquil. Su cercanía le valió poder participar como diputado o asambleísta suplente en más de una ocasión, entre otras funciones que mantivo en el Municipio de Guayaquil.

Sin embargo, su mayor exposición pública se dio en la Asamblea Nacional del periodo 2021-2023, cuando asumió la curul de Soledad Diab, quien renunció para postularse a una concejalía de Guayaquil. Muentes se caracterizó por sus constantes roces con otros legisladores, entre ellos Fernando Villavicencio (+), quien posteriormente fue asesinado durante su campaña presidencial.

El asambleísta Pablo Muentes en la Unidad de Flagrancia ARCHIVO: Ivonne MantillA

Caso Purga, el ocaso de la carrera política de Pablo Muentes

Solo un año después de concluido el periodo legislativo, en marzo de 2024, Pablo Muentes volvería a ser noticia, esta vez por ser señalado como parte de una estructura criminal que operaba en la justicia de la provincia del Guayas, en el denominado caso Purga. El exasambleísta fue allanado en su casa, ubicado en la Isla Mocolí, en Samborondón, durante la madrugada.

Durante el allanamiento a Muentes, la Fiscalía General del Estado informó que se encontraron dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes de alta gama, licores, joyas, documentos y alrededor de nueve mil dólares en efectivo.

