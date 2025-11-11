De Muentes a alias Invisible: los reos de la cárcel del Encuentro exhibidos por Noboa

El presidente Daniel Noboa utilizó nuevamente sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación en la nueva cárcel

El presidente Daniel Noboa expuso a presos trasladados a la cárcel El Encuentro.

El presidente de la República, Daniel Noboa, utilizó una vez más sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación en la nueva cárcel de del Encuentro, ubicada en Santa Elena. “Creyeron que el ‘Encuentro’ era solo una palabra y que seguirían siendo intocables”, escribió la tarde del 11 de noviembre de 2025.

El mensaje del primer mandatario se difundió a las 16:04 y estuvo acompañado de fotografías de presos sometidos bajo el control de miembros de las Fuerzas Armadas.

No se trataba de internos comunes. El Gobierno anunció que el traslado a esa cárcel se decidió para reos de alta peligrosidad. En ese contexto, Noboa compartió imágenes del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, involucrado en el caso Purga.

En otra fotografía aparece alias Invisible, señalado como uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Lobos y vinculado al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Un tercer reo mostrado en las imágenes es alias Palanqueta, también identificado como cabecilla de Los Lobos. Fue detenido en marzo de 2025 y sentenciado a más de 17 años de prisión por terrorismo.

Finalmente, Noboa difundió la foto de alias Monstruo de Machala, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, de rodillas y con las manos en la cabeza. Él fue condenado por violación y asesinato de varias mujeres.

Todos los reos tienen una característica en común: su cabello fue cortado por completo. Las imágenes aparecieron después de otra publicación del mandatario en la que se observaban mechones en el piso, acompañada del mensaje: “Ya empezarán con la quejadera”.

A estas fotografías se suma la del exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, cuya imagen fue una de las primeras en ser presentada por Noboa también a través de redes sociales.

Creyeron que el “Encuentro” era solo una palabra y que seguirían siendo intocables.

Pero este ya no es el Ecuador de antes.



Bienvenidos.

El traslado a El Encuentro

La decisión de trasladar a reos a la aún no terminada cárcel de El Encuentro se tomó tras la masacre ocurrida en la cárcel de El Oro, donde 37 internos fueron asesinados.

Las investigaciones continúan y los resultados preliminares de las autopsias practicadas por Medicina Legal revelaron un patrón que sorprendió a los peritos: la mayoría de los fallecidos no presenta heridas de bala ni cortes visibles; solo uno de los cuerpos muestra signos de estrangulamiento.

