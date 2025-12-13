Exministro Jimmy Martin sigue en el Gobierno de Noboa como asesor de Vicepresidencia

La gestión de Jimmy Martin en el Ministerio de Salud Pública fue criticada por el desabastecimiento de medicinas

El exministro de Salud, Jimmy Martin, permanece en el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Tras su salida del Ministerio de Salud, el 18 de noviembre de 2025, ingresó apenas nueve días después, el 27 de noviembre, como asesor 1 de la Vicepresidencia que lidera María José Pinto, según registros de la Contraloría General del Estado.

Durante su breve gestión de cuatro meses y tres días al frente de Salud, Martin enfrentó el desabastecimiento de medicamentos y lideró la primera entrega de compras centralizadas desde el Consejo de Compras Públicas.

Archivo del juicio político: oficialismo detiene acusación

El 10 de diciembre de 2025, el oficialismo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional provocó el archivo del juicio político contra Martin, presentado por asambleístas del correísmo por presunto incumplimiento de funciones. Según los legisladores Luis Molina, Franklin Samaniego y Eliana Correa, el exministro “profundizó la crisis de atención y desabastecimiento de medicinas”.

Votación y polémica en la Comisión

Previo a la votación, el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, aseguró que “no era el momento procesal para sustentar la acusación, solo verificar requisitos”. A pesar de ello, la correísta Ana Herrera recordó que la solicitud ya contaba con informe jurídico favorable y aprobación del CAL, por lo que solo correspondía avocar conocimiento.

Sin embargo, la votación no se completó debido a abstenciones de los asambleístas de ADN y Pachakutik, impidiendo calificar el juicio político contra Martin.

Lea también: Correísmo presentará pedido de juicio político contra exministro de Salud Martin

Críticas del correísmo y salida de Martin del MSP

Tras la finalización de la sesión, Viviana Veloz del correísmo declaró que al oficialismo “les hace falta empatía y humanidad” y cuestionó que se haya salvado a un exministro “nefasto, improvisado y que terminó de destruir el sistema hospitalario del país”.

El 18 de noviembre, la Presidencia anunció que María José Pinto asumió el Ministerio de Salud, tras la salida de Martin, luego de la derrota del Ejecutivo en la Consulta Popular 2025 y ajustes en el gabinete.

Gestión crítica y desafíos en el MSP

CAL oficialista calificó por primera vez juicio político contra funcionario de Noboa Leer más

Martin asumió el MSP el 15 de julio de 2025 con el objetivo de implementar medidas inmediatas. Su gestión concluyó entre denuncias de gremios y trabajadores, dejando la cartera en una situación crítica antes de la llegada de Pinto.

Durante su periodo, además de enfrentar la crisis de medicinas, participó activamente en el Consejo de Compras Públicas, siendo responsable de la primera entrega de compras centralizadas en el ministerio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!