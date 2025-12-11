Juicio político al exministro de Salud, Jimmy Martín, se cae por abstenciones de ADN

El correísmo, proponente del juicio político, sostuvo que a los asambleísta oficialistas les hace falta "humanidad y empatía"

El oficialismo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional provocó este miércoles 10 de diciembre de 2025 el archivo del juicio político contra del exministro de Salud Pública, Jimmy Martin, presentado por el correísmo por presunto incumplimiento de funciones.

De acuerdo con el juicio político presentado por los asambleístas del correísmo Luis Molina, Franklin Samaniego y Eliana Correa, el exministro Martin incumplió sus funciones en el Ministerio de Salud Pública al profundizar la crisis de atención y desabastecimiento de medicinas.

Asambleístas de ADN no justificaron su abstención

Previo a proceder con la votación para calificar el juicio político al exministro Martin, el presidente de la mesa de Fiscalización, el oficialista Ferdinan Álvarez, sostuvo que no era el momento procesal para sustentar la acusación contra el exfuncionario, sino solo verificar que cumpla los requisitos.

No obstante, la asambleísta del correísmo Ana Herrera, quien mocionó la calificación del juicio político, recordó que para que la solicitud haya llegado hasta la mesa de Fiscalización ya debió haber un informe jurídico favorable por parte de la Unidad Técnica Legislativa y aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por lo que solo correspondía avocar conocimiento.

Sin embargo, al momento de la votación, los asambleístas de ADN Ferdinan Álvarez, Ana Belén Tapia, Fabiola Sanmartín, Luigi García y María Paula Villacreses, así como el legislador de Pachakutik, José Luis Nango, se abstuvieron, por lo que no se pudo calificar el juicio político.

Correísmo dice que a ADN le hace falta "humanidad"

Tras la súbita finalización de la sesión, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz declaró que a los miembros de la Comisión de Fiscalización les hace falta empatía y humanidad. Además, cuestionó que el oficialismo haya salvado a un exministro "nefasto, improvisado y que terminó de destruir el sistema hospitalario de este país".

Veloz también sostuvo que el archivo el juicio político al exministro Jimmy Martin también implica que el oficialismo "le ha dado la espalda a los pacientes, aquella gente que se tiene que suplicar por un turno, suplicar por medicina, que están condenando a fallecer en los pasillo olvidados (...)". Luego, a través de una publicación en X, Veloz añadió que el oficialismo también "el país merece cuentas claras, no encubrimientos. Y lo que hicieron hoy es exactamente eso: encubrir".

